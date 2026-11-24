Il nuovo sistema di accesso controllato al Cortile più famoso di Verona, con bigliettazione, dopo sette mesi garantisce la sicurezza di visitatori e residenti, inoltre, come ogni attrazione turistica, trasferisce i costi di gestione dalla collettività ai visitatori e porta nelle casse del Comune circa 1,5 milioni di euro di introiti aggiuntivi, destinati a spazi e iniziative culturali.

Il Cortile di Giulietta dispone oggi di un sistema di accesso controllato e sicuro, che risponde a esigenze di sicurezza reali e documentate. Lo ha spiegato l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, illustrando i risultati dei primi sette mesi di nuova gestione, alla vigilia dell’approvazione del bilancio comunale. «Oggi, non possiamo che ritenerci molto soddisfatti di come sono andati questi sette mesi di nuova gestione».

Una risposta a criticità di sicurezza documentate

Il punto di partenza sono state le criticità segnalate a più riprese nell’area, in particolare in via Cappello, tra cui una comunicazione del 2024 dell’allora questore Massucci. «Per governare flussi di persone di queste dimensioni, che abbiamo visto crescere continuamente, anche quest’estate dopo le Olimpiadi, era necessario dotarsi di un sistema di controllo efficace da impiegare ogni giorno e non solo durante il periodi di punta», spiega Ugolini.

La soluzione è il risultato di un lavoro durato quasi tre anni, che ha tenuto conto del fatto che l’area da cui si accede alla Casa è prevalentemente privata (teatro 100% privato e cortile proprietà indivisa dei condomini). «Abbiamo affrontato un problema che si trascinava da vent’anni. Lo abbiamo fatto con rigore: abbiamo attuato sperimentazioni e raccolto i dati prima di arrivare alla soluzione attuale. Non è stata una decisione improvvisata».

Oggi l’accesso è gestito da 13 a 18 addetti alla guardiania, che si alternano nei diversi turni per far entrare, defluire e controllare i visitatori. Il sito è aperto 363 giorni all’anno, compreso il lunedì pomeriggio, e il progetto ha creato diversi posti di lavoro.

I dati raccolti nelle giornate di punta e nelle aperture straordinarie indicavano un costo di guardiania e controllo di circa 1.700 euro al giorno, pari a circa 600.000 euro all’anno. « Sono costi di gestione che come accade per ogni attrazione turistica, finalmente vengono posti a carico dei visitatori, anziché della collettività. Questo è uno degli elementi centrali per comprendere il valore pubblico della scelta» sottolinea Ugolini.

Nei primi sette mesi gli incassi del percorso Teatro‑Cortile hanno coperto interamente i costi di gestione del periodo – accoglienza e guardiania, sicurezza, pulizie, indennizzi ai comproprietari del cortile – e hanno prodotto un risultato netto che l’accordo ripartisce per il 55% al Comune e per il 45% ai partner privati, impegnati a reinvestirlo in attività teatrali e culturali. Per il Comune si tratta di circa 900.000 euro, cui si aggiungono i maggiori introiti della Casa di Giulietta, a parità di costi, perché molti visitatori scelgono di completare la visita. «Per correttezza ribadisco che non siamo di fronte a una perdita del pubblico a vantaggio dei privati», precisa Ugolini.

«I privati ricevono quanto previsto dall’accordo per gli spazi e i servizi che mettono a disposizione, inoltre, va ricordato come il Teatro Nuovo e la Fondazione Atlantide si sono impegnati a destinare il margine che rimane loro ad attività teatrali e culturali» aggiunge l’assessora.

Le risorse reinvestite in cultura

Le nuove entrate andranno a coprire alcune voci di spesa legate a progetti culturali, oltre che all’avvio della riqualificazione del sito di Giulietta. Tra le voci di spesa più significative:

* risorse per gli Scavi Scaligeri, spazio espositivo dedicato alla fotografia e area archeologica, rimasto chiuso negli ultimi anni, che ora va mantenuto aperto con programmazione e guardiania;

* circa 100.000 euro in più per lo spettacolo del vivo;

* maggiori stanziamenti per valorizzare l’area di Forte di Santa Caterina, nuovo spazio dove saranno organizzate attività di spettacolo dal vivo e di cultura all’aperto.

I prossimi passi per la valorizzazione della Casa di Giulietta

«Come già anticipato molti mesi fa, non ci fermiamo qui, la progettualità continua», rimarca l’assessora. Tra pochi giorni verrà lanciato il concorso di idee per raccogliere progetti e visioni che restituiscano al sito un contenuto culturale legato a Shakespeare e a Romeo e Giulietta. È inoltre in corso un’indagine sulla soddisfazione dei visitatori, in italiano e in inglese, per capire cosa viene apprezzato e cosa invece vada migliorato. L’assessora ha inoltre ricordato che « nei giorni di punta, da qui a Natale, schermeremo temporaneamente il cancello di via Cappello, solo quando lo riterrà necessario la Polizia Locale: l’obiettivo è evitare che la gente si fermi in strada a fotografare il Cortile, creando di nuovo gli assembramenti che abbiamo eliminato».

È infine in bozza un regolamento per l’uso delle immagini dei patrimoni più iconici della città, tra cui la statua e il balcone di Giulietta, che per la prima volta disciplinerà un ambito finora mai regolamentato. Nell’affrontare i problemi si è data priorità all’aspetto della sicurezza delle persone, per cui si arriva successivamente ad affrontare aspetti, come la tutela delle immagini del patrimonio, sicuramente importanti ma meno pressanti. “Non finirà in tragedia, insomma”.