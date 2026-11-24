eri sera si è svolto il consiglio Comunale Straordinario su richiesta della minoranza a prima firmataria Patrizia Bisinella che però non era presente in aula. E’ stato quindi chiesto a Barbara Tosi di Verona per Tosi di illustrare la mozione. Mozione sulla sicurezza urbana e sul disagio giovanile che, dopo un lungo e acceso dibattito, è stata bocciata 19 a 9.

La mozione n.636/2026 è stata promossa da un quinto di consiglieri, sui “gravi episodi di vandalismo e violenza giovanile del 16-17 ottobre a Verona: cassonetti rovesciati e incendiati, danni a beni pubblici, circa trenta giovani (molti minorenni) denunciati dalla Polizia di Stato, oltre ad allarmi social su minacce poi non riscontrate. Si considera inaccettabile che centro storico e aree scolastiche diventino teatro di violenza, ribadendo che il diritto di manifestare non giustifica atti violenti. Si chiede una risposta istituzionale ferma, affiancata da prevenzione e responsabilizzazione delle famiglie”. La mozione avrebbe impegnato Sindaco e Giunta (in particolare l’Assessore alla Sicurezza) a riferire con urgenza in Consiglio su iniziative già adottate, esiti degli incontri con Prefetto e Questore e danni accertati. Chiesto inoltre un tavolo permanente sul disagio giovanile con Prefettura, Questura, Polizia Locale, scuole, famiglie e associazioni, un piano di prevenzione (presidi nelle aree a rischio, videosorveglianza, educazione alla legalità) e un’informazione trasparente per contrastare le fake news sui social.

Per l’Amministrazione sono intervenute le assessore Stefania Zivelonghi, Elisa La Paglia, Luisa Ceni e l’assessore Jacopo Buffolo.

“I fatti del 16 e 17 ottobre scorso sono gravi e meritano una risposta ferma delle istituzioni. – così ha esordito all’assessora alla Sicurezza e alla Legalità, Stefania Zivelonghi –

1) Gli incendi dei cassonetti presso l’Istituto Giorgi, i danneggiamenti, i disordini nel centro storico e i comportamenti intimidatori che si sono verificati non possono trovare alcuna giustificazione. Sono episodi che potevano mettere a rischio l’incolumità delle persone, hanno provocato danni e generato un comprensibile allarme nella cittadinanza. Le indagini della Polizia di Stato hanno portato all’identificazione e alla denuncia di numerosi giovani, molti dei quali minorenni, e a successive perquisizioni e sequestri.

La risposta delle istituzioni è stata immediata. La Polizia Locale ha collaborato con le forze dell’ordine statali, mettendo a disposizione il proprio personale. Il 17 ottobre erano in servizio 32 operatori, impegnati anche nelle attività di supporto alla pubblica sicurezza.

Il Sindaco ha inoltre promosso un confronto con Prefetto e Questore per affrontare la situazione e individuare le iniziative necessarie, incontrandoli con i 4 assessori alla Sicurezza, ai Servizi sociali, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Educative.

Ma – ha proseguito l’assessora Zivelonghi – accanto alla doverosa condanna di questi episodi, vorrei richiamare un paio di elementi utili alla lettura dei fatti e che considero particolarmente significativi.

Il primo elemento è che dei 41 fermati complessivi 17 hanno cognome italiano e 24 cognome straniero: pensiamoci quando una lettura frettolosa e superficiale, se non strumentale, connette tutto e solo al contesto migratorio. Il secondo elemento è che il 4 novembre i rappresentanti degli studenti dell’Istituto Giorgi hanno diffuso una lettera aperta nella quale hanno preso nettamente le distanze dai comportamenti violenti. Hanno affermato che quei comportamenti non rappresentano la loro scuola, hanno rivendicato il diritto a un ambiente sicuro e rispettoso e hanno chiesto alla città di non identificare un’intera comunità scolastica con le azioni di pochi.

È una presa di posizione importante, una bella lezione per noi adulti e non soltanto perché condanna la violenza, ma perché dimostra una capacità di riflessione, di assunzione di responsabilità collettiva e di elaborazione di quanto accaduto. È proprio da questa capacità dei giovani di interrogarsi sui fatti, di prendere posizione e di riconoscere il valore delle regole che dobbiamo ripartire.

2. La sicurezza urbana: prevenzione, repressione e contrasto alla recidiva. Vorrei proporre una riflessione sul significato stesso di sicurezza urbana. Credo che dobbiamo superare una contrapposizione che troppo spesso caratterizza il dibattito pubblico: quella tra chi chiede più controllo e chi insiste sulla prevenzione. Non sono due approcci alternativi.

Una politica efficace di sicurezza urbana deve fondarsi su tre elementi complementari: prevenzione, repressione dei comportamenti illeciti e contrasto alla recidiva. La prevenzione serve a intervenire prima che il disagio e i conflitti si trasformino in comportamenti violenti. La repressione, attraverso l’azione delle autorità competenti, è indispensabile per garantire il rispetto delle regole, accertare le responsabilità e tutelare i cittadini. Ma esiste un terzo elemento, spesso trascurato: il contrasto alla recidiva. Perché non basta intervenire quando un reato viene commesso. Occorre anche creare le condizioni affinché chi lo ha commesso non torni a farlo. E questo è particolarmente importante quando parliamo di giovani e minorenni. La sicurezza urbana, quindi, non si esaurisce nella presenza delle forze dell’ordine, pur fondamentale. Richiede un lavoro coordinato tra istituzioni, scuole, famiglie, servizi sociali, autorità giudiziarie e realtà del territorio.

3. Le attività di prevenzione sviluppate a Verona. È in questa prospettiva che, dall’inizio del mandato, abbiamo sviluppato numerose iniziative di prevenzione e di educazione alla legalità.

Vorrei ricordare, a titolo esemplificativo, il progetto Musica e legalità, realizzato con la Camera Minorile presso l’Istituto Berti in collaborazione con un gruppo di giovani musicisti e i cui esiti sono stati presentati in Gran Guardia davanti all’allora Questore Massucci, o alla scuola di teatro Q.B.R. Teatro Lab a Borgo Roma con la collaborazione di Fondazione Atlantide e Adigeo. Ricordo anche il progetto Sostanzial…mente, sviluppato con la Camera Minorile, i servizi per le dipendenze e altri partner, dedicato alla prevenzione dell’uso di sostanze e delle conseguenze anche penali dei comportamenti a rischio. Un progetto che, significativamente, ha coinvolto nel 2025 proprio l’Istituto Giorgi. Sono esempi di un lavoro che precede gli episodi di ottobre e che dimostra come la prevenzione sia già da tempo parte delle politiche di questa Amministrazione.

4. La Cittadella della Giustizia Ma il progetto che forse meglio rappresenta questa visione è la Cittadella della Giustizia, inaugurata lo scorso settembre e intitolata a Tina Anselmi. La Cittadella nasce da un percorso di collaborazione tra istituzioni giudiziarie, Comune, servizi minorili e realtà del terzo settore. Riunisce il Centro per la Giustizia Riparativa, Rete Dafne per il sostegno alle vittime di reato, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni. Non è semplicemente un insieme di uffici. È un luogo nel quale si incontrano professionalità diverse, impegnate nella tutela delle vittime, nella responsabilizzazione degli autori di reato e nella ricostruzione dei legami sociali. La giustizia riparativa non sostituisce la giustizia penale e non rappresenta una forma di indulgenza. È un percorso volontario e strutturato che affianca la risposta giudiziaria, riconoscendo centralità alla vittima e promuovendo la responsabilizzazione di chi ha commesso il reato. Il suo valore sta proprio nella possibilità di affrontare la frattura provocata dal reato e contribuire a ricostruire relazioni e fiducia. E una comunità capace di ricostruire i propri legami è una comunità più coesa e, quindi, più sicura.

5. Le parole di Franco Gabrielli

Su questo tema vorrei richiamare le parole di Franco Gabrielli, già Capo della Polizia di Stato, che giovedì scorso ha visitato la Cittadella della Giustizia. La sua esperienza e il ruolo che ha ricoperto rendono particolarmente significativo il giudizio espresso sul progetto. Gabrielli ha sottolineato innanzitutto l’originalità di un luogo che riunisce l’attenzione alle vittime e il lavoro di recupero di chi ha commesso reati.

Ha definito la Cittadella un’esperienza di particolare valore nel panorama della giustizia italiana, proprio per la capacità di mettere insieme professionalità e competenze che troppo spesso operano separatamente. Ha evidenziato inoltre come, in un tempo caratterizzato dalla tendenza a dividere e ad accentuare i conflitti, la Cittadella scelga invece di mettere insieme persone, servizi e responsabilità. Ma soprattutto Gabrielli ha posto al centro una questione fondamentale, affermando: «Il cuore del problema è la recidiva». Ha quindi richiamato l’importanza dei percorsi di trattamento e recupero delle persone detenute, osservando come proprio la qualità di questi interventi sia determinante per ridurre il rischio che vengano commessi nuovi reati. Credo che questa riflessione meriti tutta la nostra attenzione. Perché proviene da una persona che ha dedicato la propria vita professionale alla sicurezza pubblica e che conosce perfettamente il valore dell’azione di contrasto delle forze dell’ordine. Eppure ci ricorda che la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso il controllo e la repressione. Si costruisce anche attraverso la capacità di impedire che il reato si ripeta. Questo è il significato più profondo del lavoro che stiamo sviluppando con la Cittadella della Giustizia.

6. Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e il documentario Sul Filo

È un approccio che trova riscontro anche nel lavoro del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, al quale il Comune di Verona partecipa attivamente. Il Forum promuove da anni un modello di sicurezza integrata, nel quale alle attività di controllo e repressione si affiancano politiche educative, sociali e di prevenzione. Un modello che riconosce ai Comuni un ruolo importante nella costruzione di comunità più sicure, senza confondere le rispettive competenze istituzionali. Recentemente il Forum ha presentato il documentario Sul Filo, realizzato con Chora Media e dedicato al disagio e alla violenza giovanile. Il documentario propone una riflessione che considero particolarmente attuale: per affrontare il disagio dei giovani dobbiamo anche imparare ad ascoltarli, comprenderne i linguaggi, le fragilità e le dinamiche relazionali. Non significa giustificare la violenza. Significa cercare di comprenderne le condizioni, per intervenire prima che si manifesti. E proprio la lettera aperta degli studenti del Giorgi dimostra quanto sia importante riconoscere ai ragazzi un ruolo attivo nella costruzione delle risposte. Non soltanto destinatari delle nostre politiche, ma interlocutori capaci di contribuire alla vita della comunità.

7. Le richieste della mozione.

Vengo quindi alle richieste contenute nella mozione. Condivido la necessità di garantire una risposta coordinata e continuativa. Il confronto con Prefettura e Questura è già stato avviato e deve proseguire nel rispetto delle competenze di ciascuna istituzione. Il presidio del territorio, le attività della Polizia Locale e l’eventuale rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza costituiscono strumenti importanti, da programmare sulla base delle esigenze effettive e delle risorse disponibili. Allo stesso tempo, dobbiamo proseguire e rafforzare il lavoro con le scuole, le famiglie e i servizi educativi. Ritengo particolarmente importante evitare la moltiplicazione di tavoli e organismi che rischino di sovrapporsi alle sedi di coordinamento già esistenti. Dobbiamo invece valorizzare le collaborazioni costruite, renderle sempre più operative e individuare obiettivi concreti e verificabili. Condivido infine la necessità di una comunicazione istituzionale tempestiva e trasparente, soprattutto quando attraverso i social network si diffondono notizie allarmistiche non verificate. Anche questo significa tutelare la sicurezza e la serenità dei cittadini.

8. Conclusioni

Vorrei concludere tornando ai fatti dai quali è nata questa discussione. La violenza va condannata senza esitazioni. Le responsabilità devono essere accertate e i comportamenti illeciti devono trovare la risposta prevista dalla legge. Ma se vogliamo davvero garantire maggiore sicurezza alla nostra città, non possiamo fermarci qui. Dobbiamo lavorare prima che il reato venga commesso, attraverso la prevenzione. Dobbiamo garantire il rispetto delle regole, attraverso l’azione di contrasto delle autorità competenti. E dobbiamo lavorare dopo il reato, per evitare che si ripeta. Prevenzione, repressione e contrasto alla recidiva non sono tre politiche alternative: sono le tre componenti di una stessa strategia di sicurezza urbana. La Cittadella della Giustizia, i progetti rivolti ai giovani, le collaborazioni con le scuole e con le istituzioni giudiziarie sono parte concreta di questa strategia. Non rappresentano la soluzione a ogni problema, ma dimostrano una direzione di lavoro precisa.

E vorrei chiudere proprio richiamando gli studenti del Giorgi. Quei ragazzi, attraverso la loro lettera, ci hanno ricordato che una comunità non deve essere giudicata soltanto dagli errori di alcuni, ma anche dalla capacità degli altri di reagire, di prendere posizione e di assumersi responsabilità. È questa capacità che dobbiamo sostenere. Perché una città più sicura è anche una città nella quale le persone, a cominciare dai più giovani, imparano a riconoscersi responsabili non soltanto delle proprie azioni, ma anche della qualità della convivenza collettiva”.

Venendo al rapporto con le famiglie dei ragazzi identificati, l’assessore alle Politiche educative e scolastiche, Elisa La Paglia ha tenuto “a sottolineare il lavoro della Questura: sono state incontrate, in Questura o a casa, quasi un centinaio di famiglie, sia per informarle di fatti che non conoscevano, sia per responsabilizzarle. Secondo quanto ci è stato riferito, il 99% dei genitori si è dimostrato pronto ad accogliere questa richiesta. È la linea che ho seguito nel selezionare i progetti che vi presento oggi: stare al fianco delle famiglie.

Appena insediati abbiamo condotto un’analisi sull’autostima dei ragazzi di seconda e terza media, in cinque zone diverse della città, e i dati sono stati restituiti a scuole, ragazzi e famiglie. Ne è emersa un’autostima spesso molto bassa, legata a molteplici fattori: corporea, scolastica, familiare, tratti comuni e casi specifici. Su questa base abbiamo co-progettato con le scuole: da Predisa al progetto Vivaldi, che porta il violino a piccoli gruppi nelle zone di povertà educativa, fino al progetto Le chiavi della città, sostenuto da Cariverona che apre le scuole in continuità con l’orario scolastico attività teatrali, musicali, sportive; oltre a Disegnare futuro, con attività pomeridiane con artisti e atelieristi. Sosteniamo inoltre il teatro a scuola anche in orario scolastico con Antigone, rivolto ai bambini da 6 a 11 anni, anch’esso finanziato da Cariverona, per lavorare sulle relazioni, sui momenti di aggregazione e favorisce l’apprendimento di molteplici linguaggi. Siamo al fianco di scuole e famiglie senza sostituirci a loro: aiutiamo nella progettazione, nel sostegno economico e nel reperimento di risorse. Ai genitori, – ha concluso l’assessora La Paglia – che ci chiedono molto sul digitale, offriamo sale, relatori esperti o contributi. Le famiglie sono anche al centro del patto di comunità con l’UAT, la Prefettura e la Diocesi, declinato nei patti educativi territoriali di ogni istituto comprensivo. Segnalo infine il nuovo ufficio per la dispersione scolastica e i progetti che vedono i giovani protagonisti della città, dal quartiere di Borgo Roma dell’Ic 10–11, del progetto europeo vinto dalle Virgo Carmeli per Golosine, al centro storico con università di Mantova . Resto a disposizione per un approfondimento in commissione”.

Le iniziative dei servizi sociali sono numerose e le ha illustrate l’assessora alle politiche sociali e al terzo settore, Luisa Ceni. “Molto si fa, e in questi anni lo abbiamo fatto con continuità. Verona può contare su un Sistema Educativo Territoriale consolidato, che con la gara 2025-2030, del valore di circa 1.600.000 euro l’anno, ha segnato il passaggio dalla singola prestazione educativa a una rete integrata, con una formazione degli operatori che guarda anche alle famiglie. Ne fanno parte sei centri diurni, tre centri aperti e il centro ragazzi di Borgo Nuovo. A questi si aggiungono dieci centri diurni del privato sociale e quattro comunità diurne per le situazioni più complesse. Presto riapriremo anche il Patronato di San Bernardino, come luogo intergenerazionale. Vorrei però soffermarmi su due esperienze in particolare.

La prima è l’educativa di strada. Perché la strada, per molti ragazzi, è il luogo dell’incontro e delle relazioni, e a loro dobbiamo andare incontro, senza aspettare che vengano da noi. Nata come sperimentazione, oggi è una presenza stabile di ascolto e di confronto a Borgo Roma e a San Michele Extra. Stiamo concludendo una mappatura per individuare altri due territori, tra cui la zona Stadio, Saval e Arsenale. È un lavoro che costruisce connessioni con la comunità: dalla scorsa primavera operiamo con l’educativa di strada della Diocesi, il sabato pomeriggio, agli ingressi dell’Adigeo, e collaboriamo con gli operatori della Cittadella della Giustizia, per diffondere la cultura della legalità, e con il SERD, per l’informazione sull’uso di sostanze.

La seconda è Desteenazione – Desideri in azione, a San Michele, progetto dell’ATS VEN_20 finanziato con oltre 3 milioni di euro (FSE+ e FESR) da maggio 2025 a maggio 2028. Lo spazio aggregativo, aperto a maggio 2026 a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni, è a libero accesso dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 20, con orario prolungato fino alle 22 il venerdì e il sabato. Qui sei educatori e due psicologi – ha raccontato l’assessora Ceni – garantiscono aggregazione libera, aula studio, tornei, laboratori creativi e di falegnameria, momenti di sensibilizzazione sulla salute mentale e, su richiesta e con il consenso dei genitori, incontri individuali. Tre educatori si occupano di prevenire la dispersione scolastica e di accompagnare i giovani verso la formazione e il lavoro, con percorsi di ri-orientamento, tirocini di inclusione e il percorso FuoriClasse. Due psicologi sono dedicati ai genitori degli adolescenti, con incontri tematici e momenti di confronto. Infine, con i progetti Get Up, quattro educatrici sostengono nelle scuole la partecipazione dei ragazzi, che possono presentare idee finanziate con un budget di 5.000 euro. Non si tratta di interventi calati dall’alto: sono luoghi e occasioni in cui i giovani sono protagonisti. Invito tutti a seguire le attività su @deestinazione”.

L’assessore alle Politiche giovanili, Jacopo Buffolo, ha sottolineato come “viviamo in un tempo in cui i giovani, nel mondo e non solo da noi, si mobilitano perché alla loro condizione generazionale di precarietà siano date risposte collettive. Per troppo tempo si è fatto credere a ragazze e ragazzi che le difficoltà fossero una colpa individuale. Ma quando un’intera generazione affronta precarietà, salari bassi, costo dell’abitare, crisi climatica, solitudine e disagio psicologico, siamo davanti a una questione politica e sociale, che richiede risposte pubbliche e responsabilità condivise, anche da parti più alte di questa amministrazione.

Da questa consapevolezza siamo partiti quattro anni fa, scegliendo di considerare i giovani non solo destinatari di servizi, ma protagonisti della città. Per questo mi è dispiaciuto l’uso, nella mozione e in quest’aula, della parola «maranza» con forte accezione negativa. Non è una scelta neutra: porta con sé pregiudizi e il rischio di un approccio discriminatorio, perché associa comportamenti, provenienza sociale e origine culturale e trasforma un gruppo eterogeneo in un’etichetta indistinta. Le parole delle istituzioni hanno un peso: il nostro compito è comprendere i fenomeni, distinguendo le responsabilità individuali senza criminalizzare un’intera generazione.

Quanto agli investimenti, abbiamo ricostruito le politiche giovanili, che in passato erano state quasi annullate. – ha sottolineato Buffolo – Con tre edizioni di bandi abbiamo sostenuto più di 45 progetti ideati da gruppi informali e associazioni giovanili, e una nuova edizione è in arrivo. Quest’anno abbiamo proposto un bando da 101.000 euro per spazi giovanili, aggregazione, produzione culturale e partecipazione. Abbiamo riaperto lo spazio Link a Borgo Roma, con sale prove e spazi di partecipazione, e avviato, con l’Emporio della Solidarietà, Officina Futuro per la zona est della città, insieme a Destinazione a San Michele e all’educativa di strada. Abbiamo inoltre rilanciato servizio civile universale e Corpi europei di solidarietà, e sostenuto il lavoro di Casa di Ramiah e Genera Lab con le nuove generazioni. Tutto questo anche grazie a risorse intercettate a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Il punto, però, – ha concluso Buffolo – non è solo quanto abbiamo investito: le politiche educative e giovanili guardano al medio-lungo periodo, e se oggi abbiamo un problema è anche perché in passato non si è investito abbastanza. Il protagonismo giovanile non significa riempire una sala o animare un evento, ma mettere a disposizione risorse e spazi, riconoscere autonomia e responsabilità e accettare critiche e richieste. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, e siamo pronti a proseguire con la stessa determinazione: i giovani non sono un problema dell’oggi né solo una questione del futuro, ma una parte essenziale del presente della città”.

DIBATTITO.

Il consigliere di Fratelli d’Italia, Massimo Mariotti, «Sento ancora una volta parlare di pregiudizi a senso unico. “Maranza” è un termine ormai usato dai cittadini, e la percezione di insicurezza corrisponde alla realtà. Le iniziative illustrate saranno costate molto, ma i risultati non si vedono. Con le amministrazioni Tosi e Sboarina il fenomeno era contenuto; oggi 99 agenti sono in servizi ridotti e serve maggiore fermezza.”

Il consigliere di Verona Domani, Paolo Rossi ha dichiarato che “riconosce il valore dell’educativa di strada, ma per il resto non c’è stata alcuna ordinanza. Chiedo due ordinanze, contro il consumo di alcolici fuori dai plateatici e contro lo stazionamento molesto, e patti per la sicurezza con Prefettura e forze dell’ordine.”

«È il secondo consiglio che chiediamo sulla sicurezza – è intervenuta la consigliera e Vice presidente del Consiglio, Anna Bertaia della Lista Tosi Sindaco – e la “percezione” non regge più: i cittadini parlano di paura. Non ce la prendiamo con i giovani, ma vogliamo tutelare chi vuole andare a scuola e vivere il centro in serenità. Grazie a scuole, famiglie e forze dell’ordine. Dal sindaco, però, è mancata una parola di rassicurazione.»

Per la consigliera Maria Fiore Adami di Fratelli d’Italia “la sicurezza non è di destra né di sinistra: è un diritto dei veronesi. Condivido molto della prevenzione illustrata, dall’autostima all’educativa di strada. Ma serve anche il rispetto delle regole: chi sbaglia paga. Le istituzioni lo insegnano con il proprio comportamento, anche riconoscendo il lavoro delle forze dell’ordine.”

Il consigliere di Forza Italia, Luigi Pisa ha detto come “la città, in questi quattro anni, è scivolata nel degrado: chiedo ordinanze contro i bivacchi e l’alcol. Possiamo anche riprendere gli accordi con le forze militari per i pattugliamenti e valutare il supporto di vigilanza privata. La sicurezza è un diritto.”

Per Salvatore Papadia di Forza Italia “era necessario questo consiglio straordinario, perché dopo i fatti di ottobre se ne è parlato solo su nostra richiesta. La mozione è tranquilla e chiede cose ovvie: dialogo, confronto, scuola coinvolta anche nel comitato per la sicurezza. Non mi piace il termine “maranza”: parliamo di cittadini veronesi. Spero in un voto positivo della maggioranza.”

“Negli ultimi venti giorni – è intervenuto Nicolò Zavarise della Lega – i cittadini hanno segnalato furti in via Lombardia, via Rodi, via Carnia e in tutto il quartiere, senza alcuna risposta. Va bene la prevenzione di cui abbiamo sentito, ma serve anche un controllo fermo del territorio. Il sindaco ha il dovere di pianificare, informare e rassicurare, anche rivolgendosi alle forze armate.»

Per il consigliere Alberto Battaggia di Dts “La sicurezza è un diritto fondamentale e gli episodi recenti non sono stati né minimizzati né sottovalutati: la Giunta ha operato in coordinamento con polizia locale, Prefettura e Questura, con gli strumenti che un Comune ha, essendo l’ordine pubblico una competenza statale. Non c’è nulla di progressista nel sottovalutare la criminalità, né di liberale nel fare della paura un programma. La mozione ripete ciò che sapevamo dai giornali e chiede ciò che già facciamo. Non offre proposte nuove e nemmeno critica la giunta nel merito, perché non può farlo. L’ossessione securitaria cerca di mascherare il vuoto che le opposizioni in questi quattro anni ha dimostrato sui grandi temi amministrativi.”

Il consigliere Michele Bresaola del Pd si è detto “Non sono solito intervenire su questi temi, ma non ci sto che, per colpa di una minoranza violenta, il dibattito ignori ciò che ha mosso migliaia di giovani. Penso a quattro parole: fiducia, lavoro, clima e guerre. Ai giovani si chiede di dimostrare prima di ricevere fiducia, e intanto pesano i tagli alla spesa sociale degli enti locali. Quale mondo stiamo preparando per chi oggi ha vent’anni? I giovani non sono un problema, sono un motore di cambiamento: il loro tempo è adesso.”

“Ringrazio l’opposizione, – ha affermato la consigliera di Traguardi, Beatrice Verzè – perché ci offre l’occasione di parlare del disagio del mondo degli adulti. Siamo abituati a puntare il dito sui giovani, ma abbiamo dato loro poco, sul piano politico e dell’esempio: se vedono una politica dai toni aggressivi, ne assorbono il linguaggio. Sui fatti del 16 e 17 ottobre la preoccupazione è giusta, ma servono regole chiare e adulti all’altezza, e stasera non lo siamo stati. La sicurezza di una città si misura da dove vanno i ragazzi nel pomeriggio e da chi li conosce per nome.”

Il consigliere Lorenzo Didonè di Dts ha sottolineato come “esistano due visioni di sicurezza: una identitaria, del “noi contro loro”, che si coglie nell’uso di “maranza” nella mozione, e una che la coniuga con la relazione, perché si è sicuri solo se lo siamo tutti, con casa, lavoro, istruzione e cure. L’amministrazione lavora in questa direzione, mentre dallo Stato arrivano meno fondi per il sociale, organici delle forze dell’ordine non ripristinati e meno risorse comunali. Altro sarebbe stato chiedere, nella mozione, ai parlamentari veronesi del centrodestra di intervenire sul governo. È un’occasione persa.”

Il consigliere del Pd, Antonio Benetti, ha citato da un articolo risalente ai tempi dell’amministrazione Sboarina le parole della consigliera Bisinella, rivolte al sindaco: “grave insicurezza”, “mancanza di indirizzo politico”. “Le dico – ha spiegato – perché le critiche sono le stesse da anni, senza una visione né una proposta, mentre servirebbe chiedere ai parlamentari di maggioranza di evitare tagli ai fondi comunali e agli organici. Occorre un’educazione nuova, con le scuole e con i quartieri, e abbassare la violenza delle parole in aula. Ci sono tre fasi: il prima, su cui abbiamo fatto molto, il durante, dove le forze sono modeste, in gran parte per colpa dei tagli del Governo, e il dopo dove con la giustizia riparativa stiamo iniziando a fare cose importanti.”

Il consigliere di Traguardi, Giacomo Cona ha sottolineato come “abbiamo speso un’ora e mezza di questo consiglio, pagata dai cittadini, tra toni e parole che non fanno un servizio alla città. Interroghiamoci tutti: stiamo davvero contribuendo alla sicurezza trasformando l’aula in un circo? Si dia invece valore a ciò che ne ha, approfondendo senza speculare su un tema prioritario. Raccontiamo gli esempi positivi dei giovani nel volontariato e nell’assistenza. Il prossimo anno Verona sarà capitale italiana del volontariato, raccontiamo le tante energie giovani che saranno protagoniste, questo potrà contribuire a rendere la città più coesa e più sicura”.

Il sindaco di fronte ai toni esacerbati di alcuni dei consiglieri di minoranza richiamati dallo stesso Presidente del consiglio perché non consentivano ad alcuni consiglieri di maggioranza di portare avanti il loro intervento è intervenuto: “Devo dire la verità: non volevo intervenire, per il tono che ha assunto l’aula nel discutere gli episodi di violenza e vandalismo giovanile citati nella mozione. C’è stato anche il tentativo del consigliere Papadia di trovare una quadra. Ho chiesto ai consiglieri di uscire da quest’aula dicendo che tutti abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri giovani, le loro prospettive e il modo in cui possono vivere la città.

Sono rimasto però molto turbato dal modo in cui è stato accompagnato l’intervento del consigliere Bresaola, a differenza di quello del consigliere Benetti, e credo che ciò dipenda esclusivamente dall’età e dalla giovane esperienza del consigliere Bresaola. Lo stesso vale per come sono stati commentati gli interventi degli assessori, quello dell’assessore Buffolo in modo diverso, e per come è stata interrotta la consigliera Verzè ancora prima che iniziasse a parlare, cosa che non è avvenuta con il consigliere Battaggia. È una prospettiva che mi ha turbato ed è il motivo per cui non volevo intervenire, anzi volevo lasciare l’aula, perché il tema non meritava questo approccio.

Mi sono messo nei panni dei genitori di adolescenti, – ha proseguito il Primo Cittadino – non tanto perché siano diversi dai miei, visto che anche un mio figlio adolescente frequenta la città, ma soprattutto dei genitori che, come ci hanno raccontato la Questura e il Prefetto nella riunione, si sono visti perquisire l’abitazione senza sapere cosa fosse successo ai figli, oppure sono stati chiamati in Questura per andare a riprenderli. Ricordo che parliamo di minorenni, tutti tranne uno: più di venti ragazzi. Mi metto nei panni di quei genitori che magari stavano seguendo questo dibattito: non mi sentirei sicuro. Se questo è l’approccio, le soluzioni sul tavolo sono diverse da quelle che il tema merita.

L’ho detto fin dal primo giorno: parliamo di ragazzi e ragazze che magari tra qualche anno diranno: «Che stupidata ho fatto», oppure «In che mondo vivevo?», «Da chi ero trascinato?», «Dov’erano i miei genitori in quel periodo?». Credo che questo dovesse essere il nostro atteggiamento. Siamo stati chiamati qui, grazie alla richiesta di consiglio straordinario dell’opposizione, e avrei voluto dibattere sul tema delle scuole: come gestire i ragazzi che escono su indicazione di una preside o di un preside e decidono di dar fuoco a un cassonetto, e come rispondere alla paura di chi ha ricevuto una mail o un messaggio WhatsApp inoltrato a tutti pur di instillare il terrore nelle nostre case. Questo pensavo di dover discutere oggi, cercando insieme una soluzione.

Non basterà certo convocare il prefetto o il questore a un tavolo. Ci sono esperienze che mi auguro qualcuno di voi possa leggere, visto che ho già ordinato i libri per tutti i consiglieri: una pubblicazione uscita da poco, promossa da Avviso Pubblico, l’associazione che si occupa di promozione della legalità e di lotta alle mafie, in cui Roberto Cornelli e Isaia Sales analizzano il tema di giovani, fiducia e devianza nelle periferie. Raccoglie buone pratiche da tutta Italia, da quartieri complicati come quelli di Palermo e Napoli, ma anche da realtà come Povegliano Veronese. C’è una frase bellissima che riassume ciò che dobbiamo affrontare, e forse non riguarda solo i giovani: “nessuno vuole restare nessuno, ognuno vuole diventare qualcuno, anche al di là dei mezzi leciti per farlo”. Questo coinvolge noi, come mondo adulto, e ci chiede un altro approccio e altre soluzioni.- si è avviato a conclusione il sindaco Tommasi – Una mozione scritta con la volontà di costruire si sarebbe potuta portare avanti tutti insieme; così come è stata impostata, non è nemmeno rispettosa di chi ha subito le frasi che abbiamo sentito e che ciascuno, secondo la propria sensibilità, può interpretare come vuole. Ho visto purtroppo poca considerazione, nonostante il ruolo di consiglieri e assessori, per la giovane età di chi stava parlando e che oggi, più che mai, aveva il diritto di parlare”.

A seguire il consigliere Federico Sboarina che affermato che “ho fatto il sindaco e so che contano la sicurezza e la sua percezione: se i cittadini si sentono insicuri, c’è già qualcosa da mettere in ordine. Durante il Covid facevo ogni giorno un video, per dare una parola di conforto. Sindaco, davanti a quelle mail e a quel messaggio WhatsApp che hanno allarmato migliaia di famiglie, doveva rassicurare tutta la comunità, non solo chi le sta vicino: lei è il buon padre di famiglia di 260.000 persone, e una sua parola ha un potere enorme.”