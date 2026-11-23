Stamattina durante la presentazione ufficiale dell’Assemblea Nazionale di ANCI che si terrà a Verona il 25 novembre dopo 26 anni dalla prima volta, il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’evento, ricordando che “per noi sindaci questo appuntamento è anche il riconoscimento del nostro ruolo e della nostra identità: dare risposte, metterci la faccia, esserci sempre per trovare soluzioni. Ritrovarci tutti insieme ci permette di portare i temi della nostra quotidianità nel dibattito nazionale, dove devono stare.

È un piacere che, dopo 26 anni, l’Assemblea ANCI torni a Verona. Ringrazio ANCI Veneto, che ha proposto la nostra candidatura, ANCI nazionale, che ha scelto la nostra città, e Veronafiere, che ci consente di ospitare eventi di questa portata”.

Tommasi ha inoltre sottolineato “credo vada ribadito un punto: spesso si trasferiscono competenze agli enti locali, chiamati a dare risposte concrete ai cittadini, ma ci si dimentica di accompagnarle con risorse sufficienti per realizzare progetti e svolgere i compiti assegnati. Un esempio su tutti è la Polizia Locale: tutti i Comuni sono in difficoltà, sia per il numero di agenti che possono assumere sia per i mezzi a disposizione. Eppure, come molte altre, è una competenza che spetta proprio alle amministrazioni locali. Da qui deve partire il dialogo con chi prende le decisioni sulla destinazione delle risorse, a cominciare dalla legge di bilancio. Solo così le risorse e gli strumenti di chi deve tradurre quelle scelte in servizi per cittadine e cittadini diventano davvero efficaci.”