Chi ha ammirato i ponti di Verona fioriti per tutta l’estate potrà ora portarsi a casa un pezzetto di quei colori. Venerdì 27 novembre, dalle 8 alle 12, l’assessore al Verde, Federico Benini, consegnerà di persona le dipladenie ai cittadini che si presenteranno alle Serre Amia di via della Diga 1, nella traversa di Lungadige Attiraglio, poco oltre la Diga del Chievo in direzione Parona.

Saranno disponibili circa 400 piante, gratuite, fino a un massimo di due a testa. L’idea è dare una seconda vita a questi fiori, che potranno continuare a decorare le case dei veronesi, e coinvolgere i cittadini nella cura del verde e nel rispetto dell’ambiente.

Il motivo della distribuzione è il cambio di stagione. Con l’arrivo del freddo, il settore Verde di AMIA, su indicazione del Comune, sta sostituendo le piante nelle fioriere dei ponti Catena e Garibaldi e dei ponti di via Pigafetta, via San Marco e via Doria. Al posto delle dipladenie arriveranno le violette, più adatte a resistere alle temperature dei prossimi mesi. È lo stesso gesto che in questi giorni migliaia di veronesi compiono sui propri balconi.