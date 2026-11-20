È stata accolta con grande soddisfazione a Palazzo Ferro – Fini la decisione del Governo di estendere al nord Italia il regime di Zona Economica Speciale, attualmente previsto per il solo mezzogiorno.

Un sistema di semplificazioni burocratiche che renderà meno dura la vita degli imprenditori che desiderano aprire una azienda o ampliarla, chiesto a gran voce – non a caso – da Confindustria Veneto-Est negli scorsi mesi.

Un appello, quello degli industriali, fatto proprio dalla politica e in particolare dalla Lega.

“Lo scorso 20 ottobre – ricorda Matteo Pressi, consigliere regionale leghista e capogruppo della Lista Stefani – ho depositato in Consiglio una risoluzione per chiedere al Governo di estendere al nord Italia la ZES. La misura ora adottata a Roma”, evidenzia Pressi.

Una risoluzione, quella di Pressi, fatta propria dalla Lega anche nelle Regioni Lombardia e Piemonte, dove, nei rispettivi consigli, è stato presentato il medesimo documento.

Un’alleanza tra la Lega della regioni del nord di cui si è avuta una plastica rappresentazione lo scorso 22 ottobre a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dove è stato presentato il coordinamento interregionale per ottenere la ZES, alla presenza di Pressi, dei capigruppo della Lega in regione Piemonte e Lombardia e del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, incaricato dal Carroccio di seguire la questione a livello romano.

“Il lavoro di squadra delle Regioni del nord ha premiato. Questa riforma darà risposte concrete alle imprese riducendo la burocrazia. È quello che ci chiedono gli imprenditori: per loro regole certe e risposte rapide sono più importanti di sussidi e bonus. Questa iniziativa va proprio in questa direzione”, commenta Pressi.

Con l’estensione al nord Italia della ZES, secondo Pressi, “si risolve anche un problema di concorrenza interna. Il Veneto subisce già gli squilibri derivanti dall’essere confinanti con due regioni autonome. Non possiamo avere poi altre dieci regioni dove è più conveniente fare impresa, altrimenti oltre alla delocalizzazione verso l’estero rischiamo di avere anche la delocalizzazione verso altre aree del Paese”.

Infine, un appunto politico: “qualcuno dice che la Lega non pensa più al nord. I fatti, a partire dal tema della ZES, dicono altro”, conclude Pressi.