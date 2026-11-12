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    Il Venardi’ Gnocolar resti legato alla sua storia e al Papà del Gnoco

    Politica Veneto 2 Mins Read
    VENEZIA 08-10-2020.FOTOATTUALITA'. PALAZZO FERRO FINI.CONSIGLIO REGIONALE . RITRATTI DEI NUOVI CONSIGLIERI REGIONALI.NELLA FOTO: STEFANO VALDEGAMBERI

    Procedendo in questa direzione si rischia di separare il Venardì Gnocolar dal suo protagonista storico, il Papà del Gnoco, simbolo della tradizione veronese, e dal Comitato Bacanal del Gnoco, che da sempre organizza e tutela questa manifestazione.

    Nell’incontro di fine ottobre in Comune tra il Bacanal, l’Amministrazione e i rappresentanti della Festa della Renga era stato concordato di riportare l’organizzazione del Venardi Gnocolar al Bacanal, come da tradizione, affidando per il solo 2027 la gestione economica a un altro soggetto, eventualmente alla Renga. Perché oggi si sta procedendo diversamente?

    Se per il Venardì Gnocolar si ritiene necessario un bando pubblico, perché non applicare lo stesso criterio a tutte le manifestazioni del Carnevale veronese? Ogni giornata è legata alla propria maschera e al comitato che la rappresenta: il Bacanal del Gnoco, il Filippinato, la Caregota, il Luni Pignatar e il Martedì Grasso a Porto San Pancrazio. La trasparenza deve valere per tutti, così come il rispetto della storia e della tradizione.

    C’è poi un aspetto importante da non dimenticare: il Papà del Gnoco non è presente soltanto al Venardì Gnocolar, ma porta avanti durante l’anno visite gratuite nelle scuole dei 98 Comuni della provincia e nelle case di riposo.

    Chi garantirà la continuità di queste attività?

    Il Carnevale veronese non è soltanto una manifestazione, ma un patrimonio di storia, identità e tradizione popolare. Il Venardì Gnocolar deve restare legato alle proprie radici, al Bacanal del Gnoco e soprattutto al Papà del Gnoco.

    Stefano Valdegamberi – Consigliere regionale del Veneto, Futuro Nazionale

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