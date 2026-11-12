Regione Veneto. Cybersicurezza: difendere i servizi essenziali significa proteggere i cittadini

Venezia, 12 novembre 2026

“La protezione dei servizi ai cittadini è una delle priorità fondamentali della Regione del Veneto. La sanità, in particolare, rappresenta un ambito essenziale: difendere i sistemi digitali significa tutelare la continuità delle cure, la disponibilità dei servizi e la riservatezza dei dati sanitari. I recenti episodi di criminalità informatica, le nuove campagne di frode digitale e le vulnerabilità che interessano anche il settore sanitario confermano quanto questa sfida sia concreta. Lo abbiamo sperimentato anche in Veneto, con l’attacco informatico ai portali istituzionali del febbraio 2025, che fortunatamente non ha coinvolto i servizi sanitari”.

A dirlo è l’assessore regionale all’Agenda digitale, Filippo Giacinti, a fronte delle preoccupazioni di questi giorni a livello internazionale. A cui si aggiungono le considerazioni dell’assessore alla Sanità, Gino Gerosa.

“La nostra risposta si fonda su un modello di sicurezza articolato su tre livelli di responsabilità – aggiunge l’assessore Giacinti -. Il primo è la Regione, che assicura regia, indirizzo strategico e coordinamento, in coerenza con il quadro europeo della direttiva NIS2 e con la normativa nazionale sulla cybersicurezza. Il secondo è il CSIRT regionale, istituito all’interno della Regione, che costituisce un presidio specialistico comune a supporto degli enti, con servizi di monitoraggio, prevenzione, analisi delle minacce e gestione degli incidenti informatici. Per rafforzare questo sistema, la Regione ha avviato un nuovo programma di affidamento di servizi per i prossimi quattro anni con il decreto 16156/2026, con un valore complessivo stimato di circa 29 milioni di euro, considerando anche le opzioni contrattuali previste”.

“Il terzo livello è rappresentato dai singoli enti, comprese le aziende sanitarie, che mantengono la responsabilità diretta della sicurezza dei propri sistemi e adottano misure di protezione commisurate ai rischi specifici delle rispettive organizzazioni – prosegue Giacinti -. Una responsabilità che, tuttavia, non significa essere lasciati soli: il CSIRT regionale, oltre a garantire servizi di sicurezza condivisi, rappresenta un punto di riferimento specialistico anche per le esigenze dei singoli enti, offrendo supporto, informazioni e indicazioni operative nella prevenzione e, quando necessario, nella gestione di problematiche, vulnerabilità o incidenti informatici specifici. Un modello che coniuga autonomia e responsabilità dei singoli enti con la forza di una rete di competenze e servizi comuni. La cybersicurezza è una responsabilità condivisa: la Regione coordina, il CSIRT supporta e protegge trasversalmente, ogni ente presidia i propri rischi. È così che vogliamo consolidare una difesa di sistema, nella consapevolezza che proteggere le infrastrutture digitali non è soltanto una questione tecnologica: significa difendere i diritti dei cittadini e la continuità dei servizi pubblici, a partire dalla sanità”.

“Le notizie di queste ultime settimane ci dicono che gli hacker possono prendere di mira non solo le banche dati ma anche i sistemi organizzati – aggiunge l’assessore alla Sanità e alla programmazione sanitaria, Gino Gerosa -. La Regione e le aziende sanitarie del Veneto hanno strumenti per difendersi da attacchi informatici ma è fondamentale mantenerli sempre aggiornati e costantemente adeguati alle esigenze che si presentano, a tutela degli assistiti e dei cittadini in generale”.

“Siamo in stretto contatto con tutte le Ulss e stiamo consolidando anche un sistema di collaborazione diretta tra aziende sanitarie per rafforzare una pianificazione affinché, anche a fronte di minacce e tentativi di sabotaggio digitali ogni nostra struttura, quindi il nostro sistema sanitario, sappia restare in esercizio e mantenere la resilienza operativa. Questo significa che è sempre più essenziale la sinergia e l’aggiornamento costante dei piani di protezione già attivi, anche sottoponendoli a prove continue, oltre che del personale e delle procedure esistenti”.