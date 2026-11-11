Sanità. Accolti pareri favorevoli della CRITE. Presidente Stefani “Oltre 82 milioni di euro di investimenti per la Sanità veneta e 138 milioni già accantonati per i prossimi anni”

Venezia, 11 novembre 2026

La Giunta Regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità ed alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa, ha accolto i pareri favorevoli alla congruità delle spese espressi in più sedute dalla Crite (Commissione regionale per gli investimenti tecnologici e in edilizia sociosanitaria). Ha approvato, così, investimenti o acquisizioni nelle aziende sanitarie della Regione, per un valore complessivo di oltre 82 milioni di euro. Di questi, sono numerosi gli investimenti finanziati direttamente con risorse regionali. L’assegnazione di nuovi finanziamenti regionali, infatti, ammonta a € 39.076.903,93, mentre i rimanenti saranno portati a termine con risorse aziendali o di altra provenienza. Con lo stesso provvedimento, la Giunta ha accantonato ulteriori 138 milioni di euro da destinare a nuovi investimenti sanitari che si dimostreranno necessari dal 2027.

“Continuiamo a tenere alta l’attenzione sulla sanità – sottolinea il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani -. L’obiettivo è mantenere elevata la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle caratteristiche strutturali e funzionali dei luoghi deputati all’assistenza. Quello varato in Giunta è un provvedimento che, per opere o forniture valutate necessarie, approva l’impiego complessivo di ingenti risorse della Regione per quasi la metà del valore dei progetti oltre che delle stesse Aziende o provenienti da altri trasferimenti. Ma è anche un documento di visione con cui si pensa già al futuro: ulteriori 138 milioni di euro, infatti, sono accantonati e andranno a incrementare l’apposito fondo patrimoniale del bilancio di Azienda Zero per investimenti in salute per gli esercizi 2027 e successivi”.

“I progetti e i finanziamenti approvati – sottolinea l’assessore Gerosa – sono indispensabili al lavoro delle aziende sanitarie. Sono state esaminate attentamente le esigenze valutandole pertinenti e coerenti con gli obbiettivi della nostra programmazione. Assicurano i fabbisogni delle nostre aziende territoriali e ospedaliere, rispondiamo così alle esigenze dei cittadini con un importante gioco di squadra. Ringrazio le direzioni, i sanitari, i tecnici, le strutture amministrative per la sinergia con la Regione in questa partita”.

Per varie strutture sul territorio regionale sono stati approvati finanziamenti pari a € 4.862.724,20 complessivi per arredi destinati alle Case della Comunità e degli Ospedali della Comunità. L’impiego di risorse regionali o aziendali, inoltre, è stato approvato per i seguenti progetti o acquisizioni autorizzati:

ULSS 1 DOLOMITI

Fornitura di facovitrectomi, facoemulsificatori e relativi materiali per le UU.OO di Oculistica (€ 1.583.000,00 IVA esclusa).

ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

Fornitura di 13 ventilatori polmonari da terapia intensiva per le UU.OO.CC. Anestesia – rianimazione dei PP.OO. di Conegliano e Vittorio Veneto (€ 341.250,00 IVA inclusa); Fornitura 1 apparecchio per diagnostica retinica avanzata per la UOC di Oculistica del P.O. di Conegliano (€ 300.730,00 IVA inclusa); variante in corso d’opera n. 2 e revisione prezzi dei lavori per il un nuovo blocco urgenze ed emergenze del P.O. di Conegliano (€ 14.550.077,11 IVA inclusa).

ULSS 3 SERENISSIMA

Acquisizione di sistemi di videosorveglianza aziendale (€ 608.686,37 IVA inclusa); realizzazione degli impianti necessari alla connettività delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità (€ 567.916,52 IVA inclusa); acquisizione di 7 lavaendoscopi per varie UU.OO. dei presidi (€ 274.500,00 IVA inclusa); acquisizione in noleggio di un Sistema di ecoendoscopia dell’apparato digestivo per la U.O. Gastroenterologia dell’Ospedale di Dolo (€ 290.763,75 IVA esclusa); ristrutturazione di immobile da destinare a al Ser.d presso il Distretto di Mirano (€ 610.000,00 IVA inclusa); adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle grandi sale e relativi ambiti del padiglione San Domenico dell’Ospedale Civile di Venezia (€ 178.000,00 IVA inclusa); progetto per la nuova scala di emergenza del padiglione S. Domenico – Sala angeli dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia (€ 400.000,00 IVA inclusa); studio di prefattibilità per i lavori di adeguamento antincendio presso l’Ospedale di Dolo (€ 148.669,60 IVA inclusa); acquisizione di lampade scialitiche e pensili per le nuove sale operatorie e recovery room del blocco est dell’Ospedale di Dolo (834.480,00 IVA inclusa).

ULSS 4 VENETO ORIENTALE

Prosieguo dell’iter progetti di adeguamento normativo antincendio e antisismico dei Presidi Ospedalieri di San Dona’ di Piave e Portogruaro (€ 4.503.000,00 IVA inclusa); fornitura di un Sistema di monitoraggio paziente centralizzato per l’UOC Cardiologia del P.O. di San Donà di Piave e UU.OO.CC. di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Portogruaro e Jesolo (€ 560.000,00 IVA esclusa); progettazione dell’ammodernamento funzionale delle degenze di Ostetricia terzo piano e Gruppo Parto dell’Ospedale di San Donà di Piave (€ 615.739,37 IVA inclusa).

ULSS 5 POLESANA

Perizia di variante progettuale della Casa della Comunità di Rovigo (€ 400.000,00 IVA inclusa); progetto di fattibilità tecnica ed economica ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Adria (€ 2.000.000,00 IVA inclusa); fornitura vitrectomi, faco-vitrectomi e facoemulsificatori per le sale operatorie dell’UOC Oculistica dei presidi Ospedalieri di RovigoAdria-Trecenta (€ 3.056.000,00 IVA esclusa).

ULSS 6 EUGANEA

Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico della catena del laboratorio analisi del P.O. di Camposampiero (€ 212.700,00 IVA inclusa); intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico ella catena del laboratorio analisi degli Ospedali riuniti Padova sud “Madre Teresa di Calcutta” (€ 240.000,00 IVA inclusa); intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico della catena del laboratorio analisi Ospedale di Cittadella (€ 320.000,00 IVA inclusa); interventi di manutenzione straordinaria delle cucine del Presidio Ospedaliero di Camposampiero (€ 1.300.000,00 IVA inclusa); fornitura di sistemi analitici completi per l’effettuazione di diagnostica molecolare diversa per la UOC Laboratorio analisi del P.O. di Schiavonia (€ 2.871.000,00 IVA esclusa); nuova piastra degenze ed attività diurna ambulatoriale dell’Ospedale di Cittadella (€ 6.756.984,92 IVA inclusa).

ULSS 7 PEDEMONTANA

Fornitura di sistemi diagnostici per istochimica, immunoistochimica e reagenti per l’anatomia e istologia patologica (€ 789.520,62 IVA esclusa); fornitura di Sistema di lettura automatica, digitalizzazione e analisi di immagini con intelligenza artificiale (AI) dei vetrini per Pap test per UU.OO.CC. Anatomia ed Istologia (€ 730.000,00 IVA esclusa).

ULSS 8 BERICA

Fornitura Sistemi diagnostici per emocitometria, completi dei relativi materiali di consumo per la UOC Medicina di Laboratorio (€ 3.129.030,00 IVA esclusa); completamento della fase 2 del Nuovo Ospedale Arzignano-Montecchio (€ 8.021.854,61 (IVA inclusa).

ULSS 9 SCALIGERA

Autorizzazione alla realizzazione del nuovo SIO regionale – sviluppo integrazioni degli applicativi in uso presso l’Azienda (€ 450.179,44 IVA inclusa).

AOU PADOVA

Avvio della gara per l’acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) AOU PD per i lavori di realizzazione dell’edificio da destinare a centrale di sterilizzazione a servizio dell’Azienda Ospedale-Università Padova, dell’Ulss 6 Euganea, dello IOV e opzionalmente dell’Ulss 5 Polesana (€ 15.764.772,30 IVA inclusa); fornitura di 1 spettrometro di massa in tandem per implementazione attività di screening neonatale (€ 338.500,00 IVA inclusa); progettazione sostenuta da AOUPD per la realizzazione del progetto Ultra-high field Magnetic Resonance imaging @ 7 tesla (€ 300.000 IVA inclusa); riqualificazione del reparto dialisi presso l’Ospedale S. Antonio (€ 340.000,00 IVA inclusa); adeguamento dei locali per l’installazione di un nuovo angiografo nel reparto di emodinamica (€ 275.000,00 IVA inclusa); rinnovo del manto di copertura presso il Centro Odontoiatrico (€ 310.389,07 IVA inclusa).

AOUI VERONA

Fornitura di 4 neuronavigatori (€ 829.600,00 IVA inclusa); fornitura lame e frese per neurochirurgia, ORL e chirurgia vertebrale (€ 1.958.550,00 IVA esclusa).

IOV

Fornitura di 2 Sistemi hplc per il controllo di qualità dei radiofarmaci pet da destinare alla UOS Radiofarmacia del P.O. di Castelfranco Veneto (€ 462.000,00 IVA esclusa).

La Giunta regionale, inoltre, ha preso atto, del fabbisogno di nuovi mezzi di soccorso e automediche programmato per i prossimi 5 anni, per cui sarà espletata apposita gara, dopo che la Crite ha già espresso parere favorevole in due distinte sedute. Alle varie aziende sanitarie regionali saranno assegnati 118 nuovi mezzi di soccorso e 34 auto mediche. In assegnazione “pre gara in espletamento”, 23 mezzi di soccorso saranno già acquisibili nell’anno in corso (2 all’Ulss 1; 9 all’Ulss 3; 1 all’Ulss 4; 1 all’Ulss 6; 7 all’Ulss 7; 3 all’Ulss 8).