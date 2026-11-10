Autostrada Brescia Padova, la Giunta regionale approva il protocollo sottoscritto con il MIT. Stefani, “Passo in avanti fondamentale verso l’autonomia infrastrutturale”

Venezia, 10 novembre 2026

“In tempi certi potremmo ricevere tutte le garanzie necessarie alla realizzazione di una svolta epocale. Se, come auspico, l’esito dell’approfondimento sarà positivo e verrà dichiarato l’interesse pubblico, i cittadini del Veneto potranno avvalersi di una gestione diretta della Brescia – Padova e contare su nuove risorse”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale del protocollo d’intesa siglato dalla Regione del Veneto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’affidamento in house alla società CAV della concessione dell’autostrada attualmente accordata alla società “A4 Brescia Verona Vicenza Padova” ed in scadenza al 31.12.2026. Lo stesso protocollo prevede anche la firma di Regione Lombardia.

Il documento impegna il MIT a esprimersi entro 30 giorni sulla sussistenza del pubblico interesse nella gestione in house del tratto della autostrada A4, Brescia – Padova attraverso una società partecipata della Regione. In questo modo le risorse derivanti dagli utili di gestione della nuova concessione della tratta di autostrada A4 Brescia-Padova potranno essere impiegate per la programmazione di altre infrastrutture complementari e necessarie sul territorio del Veneto e della Lombardia.

Il Protocollo d’Intesa prevede l’istituzione di un tavolo interistituzionale, coordinato dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero e costituito da due rappresentanti del MIT, due della Regione del Veneto e altrettanti della Regione Lombardia, con l’obiettivo di condividere e coordinare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

“Ancora una volta – sottolinea Stefani – il Veneto non chiede privilegi, ma la responsabilità di gestire direttamente l’amministrazione di servizi essenziali. Ringrazio Matteo Salvini, i tecnici del Ministero e della Regione del Veneto per il lavoro di questi mesi, oltre ad Elisa De Berti, consigliere regionale delegato ai progetti strategici infrastrutturali. Insieme abbiamo compiuto un passo in avanti fondamentale verso l’autonomia infrastrutturale del nostro territorio”.