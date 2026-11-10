Nascono in Lessinia i campi dimostrativi per la produzione di formaggi identitari

A Roverè Veronese, nell’ambito del progetto Comunità del Cibo Lessinia GenerAttiva, prende il via l’iniziativa che mira a favorire lo sviluppo di prati stabili ricchi di specie con potenziali ricadute virtuose sulla produzione casearia.

Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona “Azioni dall’alto valore scientifico per sostenere la nostra montagna.”

Roverè Veronese 10 novembre.

Nascono a Roverè Veronese i campi dimostrativi nell’ambito del progetto Comunità del Cibo Lessinia GenerAttiva. La progettazione, realizzazione e monitoraggio dei campi dimostrativi ha come obiettivo quello di favorire e diffondere la cultura dello sviluppo di prati ricchi di specie erbacee e leguminose che favoriscono la produzione di latte vaccino con maggiore contenuto di acidi grassi polinsaturi, acido linoleico coniugato e sostanze aromatiche naturali. L’area individuata è situata nel comune di Roverè Veronese ad una quota prossima ai 1000 metri sul livello del mare, con esposizione prevalente a sud-sud est.

Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona dichiara-:“Azioni come queste, dall’alto valore scientifico sono fondamentali per sostenere la nostra montagna. Gli allevamenti della Lessinia, per esempio, svolgono un ruolo fondamentale di presidio del territorio: senza queste attività cambierebbe completamente anche il paesaggio. Il rapporto tra ambiente e attività umana è la chiave per garantirne un futuro.”

“Il sito rappresenta in modo efficace le condizioni pedoclimatiche tipiche della fascia montana intermedia della Lessinia – spiega Andrea Zeminiani, agronomo, consulente di MasoVerde per il progetto che precisa -:“La presenza di prati stabili ricchi di specie vegetali determina una notevole varietà di habitat e favorisce la conservazione di numerose specie botaniche, entomologiche e microbiologiche. Tali ecosistemi – conclude Zeminiani – svolgono inoltre importanti funzioni ecosistemiche: protezione del suolo dall’erosione; sequestro del carbonio organico; regolazione del ciclo idrologico; mantenimento della fertilità biologica e conservazione del paesaggio tradizionale.”

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Comunità del Cibo Lessinia GenerAttiva ed è un caso unico ed esemplare nel panorama territoriale della Lessinia.

La progettazione, realizzazione e monitoraggio di un campo dimostrativo sui prati polifiti della lessinia si inserisce nell’ambito del progetto Lessinia GenerAttiva. La qualità delle produzioni lattiero-casearie di montagna infatti è strettamente legata alle caratteristiche botaniche dei prati utilizzati per l’alimentazione delle bovine. Nelle aree alpine e prealpine europee, ed in particolare negli ambienti pastorali della Lessinia, la composizione floristica dei prati rappresenta uno degli elementi fondamentali che determinano la qualità del latte e dei formaggi tradizionali.

Gli obiettivi dei campi sperimentali sono, tra gli altri, quelli di verificare l’evoluzione della biodiversità botanica; il valore nutritivo del foraggio; la capacità di adattamento al clima montano e il potenziale contributo alla qualità delle produzioni lattiero-casearie. I prati permanenti non costituiscono solamente una superficie produttiva destinata all’alimentazione del bestiame, ma rappresentano un elemento fondamentale della biodiversità regionale e della conservazione del paesaggio culturale montano. In tale contesto il progetto promosso da Lessinia GenerAttiva intende raccontare il legame tra: biodiversità vegetale; gestione agronomica; qualità del latte; identità territoriale; produzioni casearie tradizionali della Lessinia.

Il valore educativo dei prati nel progetto: le attività di divulgazione, formazione e animazione territoriale previste dal progetto trovano nel campo sperimentale un importante strumento operativo. Il prato dimostrativo è un laboratorio permanente a cielo aperto dove osservare direttamente i processi che collegano biodiversità, agricoltura e alimentazione.

Lessinia GenerAttiva è un’Associazione Temporanea di Scopo che persegue la mission di promuovere attività di divulgazione, educazione e animazione territoriale legate alla filiera corta del formaggio nel territorio della Lessinia. In qualità di Comunità del Cibo sostiene l’idea di una rete territoriale costruita attraverso il coinvolgimento progressivo di agricoltori, enti pubblici, associazioni, attività commerciali, ristoratori, scuole, famiglie e cittadini che riconosce nella filiera lattiero-casearia un elemento identitario e un’opportunità di sviluppo sostenibile.

Lessinia GenerAttiva prende vita dalla sinergia di otto diversi partner che ne condividono i valori: Parco Naturale Regionale della Lessinia, insieme a Coldiretti, rappresenta la componente istituzionale del progetto; MasoVerde è il capofila, presidio commerciale che fa da ponte tra produttori e comunità; Ristorante 13 Comuni che trasferisce la filiera del formaggio direttamente in cucina, trasformando la tradizione in un linguaggio gastronomico contemporaneo; Pomari Erbisti è un punto vendita locale che valorizza la qualità e la provenienza dei prodotti; le aziende agricole Boschetti e Purghestall sono il cuore pulsante della filiera lattiero-casearia di cui custodiscono pratiche sostenibili, coltivando e allevando secondo metodi che rispettano la tradizione e l’ambiente; l’Associazione Natura Omnia porta nel progetto la dimensione educativa e ambientale attraverso la creazione di orti didattici, la custodia di semi e varietà locali e la promozione di percorsi bioambientali per la conservazione della biodiversità.