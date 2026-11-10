Consorzio ZAI, la proroga per decreto. Quando Roma scavalca le nomine di Verona

Nella bozza del decreto infrastrutture due commi cuciti su misura allungano il mandato del Consiglio direttivo scaduto, sanano gli atti adottati fuori tempo e consegnano al Consorzio prerogative urbanistiche nate per il Mezzogiorno

Verona 10 novembre 2026

Una norma su misura.

Tra le disposizioni su finanza di progetto, autostrade, porti e ferrovie, lo schema di decreto-legge «Disposizioni urgenti per garantire la continuità di interventi e attività amministrative nel settore delle infrastrutture e dei trasporti», approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre, contiene due commi che con l’urgenza infrastrutturale hanno poco a che vedere. Sono i commi 7 e 8 dell’articolo 4, che intervengono sul decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, la legge istitutiva del Consorzio per la Zona Agricolo-Industriale di Verona.

Il comma 7 fa due cose. Alla lettera a) attribuisce al Consorzio, «per l’approvazione dei piani regolatori delle aree», le stesse prerogative dell’articolo 51 del Testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR 6 marzo 1978, n. 218). Alla lettera b) porta da cinque a sei anni la durata del mandato del Consiglio direttivo.

Il comma 8 chiude il cerchio: la nuova durata si applica «senza soluzione di continuità» al Consiglio direttivo in carica al 9 settembre 2026 e «restano validi ed efficaci» gli atti adottati da quella data fino all’entrata in vigore del decreto. Tradotto: il Consiglio presieduto da Matteo Gasparato, il cui mandato è scaduto, si ritrova un anno in più per legge, e tutto ciò che ha deliberato nel frattempo viene sanato a posteriori.

Lo stallo che il decreto copre.

Per capire perché serva una norma statale bisogna ricostruire le ultime settimane. Il mandato del direttivo uscente si è chiuso il 9 settembre; la proroga tecnica è scaduta il 24 ottobre. I tre soci avrebbero dovuto designare tre consiglieri ciascuno.

Il Comune di Verona lo ha fatto con procedura pubblica e decreto sindacale. La Camera di Commercio ha provveduto a sua volta. Mancavano soltanto i tre nomi della Provincia: il 31 ottobre, quando il Consiglio provinciale doveva esprimerli, i consiglieri di centrodestra hanno lasciato l’aula facendo mancare il numero legale, invocando «questioni interne non ancora risolte».

Il sindaco Damiano Tommasi, ironizzando, ha parlato di Consorzio “mai” e di una situazione senza precedenti, segnalando già in Consiglio comunale che lo stallo sembrava legato proprio all’attesa di un decreto che prorogasse il direttivo uscente. Così è andata. Sei consiglieri su nove erano già designati; Per i rimanenti tre la maggioranza della Provincia di centro destra, invece di sbloccare la propria componente e per coprire l’incapacità di trovare un accordo al proprio interno, ha atteso che fosse il Governo a congelare tutto.

Necessità e urgenza, ma di chi?

Il decreto-legge, per l’articolo 77 della Costituzione, presuppone casi straordinari di necessità e urgenza. Le premesse dello schema elencano molte ragioni ma del governo dei consorzi industriali non c’è traccia. La norma sulla ZAI è collocata nell’articolo sul «settore ferroviario e della logistica intermodale», ma non riguarda né binari né terminal: riguarda chi siede in un consiglio di amministrazione. È il modello della legge-provvedimento, applicato a un ente partecipato da tre amministrazioni locali che avevano strumenti ordinari per risolvere la questione da sole.

Ci sono poi almeno tre profili che meritano attenzione. Il primo è la sanatoria retroattiva: secondo quanto riferito in sede comunale, dopo la scadenza della proroga tecnica ogni atto dell’organo decaduto sarebbe stato privo di validità; il comma 8 lo rende valido per legge, senza distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Il secondo è la durata a sei anni, che sgancia il governo del Consorzio dal ciclo quinquennale delle amministrazioni che lo compongono: un direttivo può così attraversare più consiliature, e la responsabilità politica dei soci verso gli elettori si allenta. Il terzo è la coincidenza dei tempi: la proroga accompagna il Consorzio fino all’autunno 2027, cioè oltre le elezioni comunali di Verona, rinviando a dopo il voto la partita delle nomine.

Il comma che pesa di più: l’urbanistica.

La lettera a) del comma 7 è passata quasi inosservata, ma è probabilmente la disposizione più rilevante. L’articolo 51 del DPR 218/1978 disciplina i piani regolatori dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale del Mezzogiorno. La giurisprudenza amministrativa considera questi piani strumenti sovracomunali atipici, assimilabili ai piani territoriali di coordinamento; e in base al successivo articolo 53 del medesimo Testo Unico le opere in essi previste sono considerate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, con i conseguenti vincoli espropriativi. Il richiamo è secco e non definisce con quali procedure, controlli e raccordi con la pianificazione comunale e regionale queste prerogative debbano operare in Veneto.

Non è una questione astratta. Il Consorzio gestisce la ZAI storica, Quadrante Europa e soprattutto la Marangona, l’«area dell’innovazione» disciplinata dal Piano d’Area Quadrante Europa, su cui da anni si confrontano visioni diverse di sviluppo. Rafforzare per decreto la capacità pianificatoria di un ente di secondo grado, il cui direttivo è appena stato prorogato senza passare dai soci, significa spostare decisioni sul suolo e sulla logistica fuori dalle sedi elettive. In una provincia che la Regione Veneto continua a governare con le deroghe della LR 14/2017 e dove la logistica è tra i principali motori di consumo di suolo, è esattamente la direzione sbagliata.

Cosa chiedere in sede di conversione.

Il testo esaminato è uno schema e potrebbe cambiare prima della Gazzetta Ufficiale; il Parlamento avrà comunque sessanta giorni per correggerlo. Le richieste sono semplici. Primo: lo stralcio dei commi 7 e 8, o almeno della proroga e della sanatoria, consentendo l’insediamento del nuovo Consiglio direttivo con le designazioni già effettuate da Comune e Camera di Commercio, una volta completate quelle della Provincia. Secondo: nessuna estensione dei poteri urbanistici del Consorzio senza un confronto pubblico con il Comune di Verona, la Regione e il territorio, e senza una disciplina chiara del rapporto con il Piano di assetto del territorio e con i limiti al consumo di suolo. Terzo: la piena trasparenza sugli atti adottati dal direttivo dopo il 9 settembre, che il decreto vorrebbe rendere validi senza che nessuno li abbia valutati.

Il Consorzio ZAI è un’infrastruttura strategica per Verona da quasi ottant’anni. Proprio per questo non può diventare una casella da tenere ferma in attesa che una coalizione risolva i propri equilibri interni, né un varco per sottrarre pianificazione territoriale al controllo democratico.