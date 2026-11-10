Anna Lisa Tiberio e l’eredità costituzionale: una nuova rubrica stampa unisce le Madri Costituenti alle pioniere del mondo d’oggi

L’impegno civile e pedagogico di Anna Lisa Tiberio, figura di riferimento nella promozione dei valori di legalità, cittadinanza attiva e tutela dei diritti umani, si arricchisce di un nuovo ed importante capitolo editoriale.

È in partenza una nuova sezione giornalistica a sua cura, pensata per creare un ponte ideale tra il patrimonio storico e politico lasciato dalle Madre Costituenti e l’impegno costante delle donne che, in Italia e nel mondo, continuano a dare corpo e respiro contemporaneo ai principi fondamentali della nostra Costituzione.

Dalle 21 Madri della Costituente alla cittadinanza globale

Il progetto affonda le sue radici nella memoria storica del 1946, anno in cui 21 donne straordinarie fecero il loro ingresso nell’Assemblea Costituente italiana. Nomi come Teresa Mattei, Nilde Iotti, Lina Merlin, Maria Federici e Angela Gotelli non solo abbatterono storiche barriere di genere, ma incisero in modo indelebile sul testo costituzionale, garantendo l’inserimento dell’uguaglianza formale e sostanziale (Articolo 3), della parità nel lavoro e nella famiglia e della tutela delle lavoratrici e dei minori.

I pilastri del progetto editoriale

La nuova rubrica curata da Anna Lisa Tiberio non si limiterà a una rievocazione storica, ma svilupperà una ricerca sul campo rivolta al presente. Il percorso narrativo svelerà come i valori costituzionali continuino a viaggiare e a “volare” ben oltre i confini nazionali attraverso la voce e le azioni di figure femminili attuali.

Ambito di Indagine Eredità delle 21 Costituenti Prospettiva Contemporanea Globale Uguaglianza e Diritti Civili Battaglie per il voto, la pari dignità e l’accesso ai pubblici uffici. Attiviste e giuriste internazionali in prima linea contro le discriminazioni e a tutela dei diritti umani. Istruzione e Pedagogia Diritto allo studio universale, contrasto all’analfabetismo. Educatrici, docenti e formatrici che innovano la scuola e combattono il bullismo e la dispersione. Pace e Solidarietà Rifiuto della guerra come strumento di offesa (Art. 11). Operatrici umanitarie e diplomatiche impegnate nella cooperazione transnazionale e nella risoluzione dei conflitti. Lavoro e Innovazione Parità retributiva e tutela della maternità nel mondo del lavoro. Scienziate, imprenditrici e ricercatrici che aprono nuove strade per le future generazioni.

L’azione di Anna Lisa Tiberio sul territorio e nelle scuole

Il lancio della rubrica rappresenta il naturale proseguimento delle attività e dei progetti curati negli anni da Anna Lisa Tiberio. Da sempre impegnata nell’ambito della Rete della Cittadinanza, Costituzione e Legalità, la sua azione si è distinta per un dialogo continuo tra istituzioni, enti locali, associazioni e mondo della scuola.

Oggi ricopre anche l’incarico di Consulente per Italian Diplomatic Academy per la formazione e gli alti studi internazionali.

Attraverso campagne di sensibilizzazione sui temi della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, della tutela dell’ambiente e dell’inclusione sociale ma soprattutto occupandosi presso gli Uffici regionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito in posizione di Comando con la Legge 448 sull’Autonomia scolastica di Politiche giovanili Tiberio ha saputo trasformare i principi della Carta fondamentale in esperienze concrete di formazione civica per le giovani generazioni.

Come docente di Psicologia, Antropologia, Sociologia , Pedagogia e Metodologia della ricerca ha portato innovazione anche all’interno dell’Università agli studi di Padova coordinando alcuni laboratori come per la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento secondario.

Un messaggio di speranza e futuro

La rubrica si propone come uno spazio aperto di confronto, riflessione e conoscenza. Ogni uscita racconterà una doppia storia: da un lato il tassello posato da una delle 21 madri fondatrici nel 1946; dall’altro la storia di una donna del mondo contemporaneo la cui attività incarna, difende e diffonde quello stesso valore a livello internazionale.

Far “volare” la Costituzione nel mondo significa proprio questo: dimostrare che la Carta Italiana non è un documento statico, ma un faro vivo in grado di ispirare il cambiamento, la giustizia sociale e l’emancipazione femminile ovunque.