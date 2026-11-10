Polizia Locale: due avvisi di selezione unica per l’aggiornamento degli elenchi di idonei. Domande entro il 9 dicembre

Il Comune di Verona ha indetto due avvisi di selezione unica, per esami, finalizzati all’aggiornamento degli Elenchi di idonei dai quali attingere per assunzioni a tempo indeterminato o determinato presso i Comuni di Verona, Padova e Vicenza, nonché presso gli altri enti eventualmente aderenti all’apposito accordo. Le selezioni riguardano i profili di Istruttore di Polizia Locale e di Funzionario di Polizia Locale.Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite il Portale unico di reclutamento della Funzione Pubblica (inPA), dal 9 novembre 2026 ed entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2026. Gli avvisi sono consultabili sul sito del Comune di Verona e sul Portale

inPA : •

Avviso di selezione unica per l’aggiornamento dell’Elenco idonei nel profilo di Istruttore di Polizia Locale •

Avviso di selezione unica per l’aggiornamento dell’Elenco idonei nel profilo di Funzionario di Polizia Locale

Non sono ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle indicate negli avvisi, a pena di esclusione. Per informazioni è possibile scrivere a concorsiselezioni@comune.verona.it (Direzione Risorse Umane – Servizio concorsi e selezioni).