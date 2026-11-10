Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    giovedì 12 Novembre
    Demo

    Meloni. On. Caretta (FdI), con Decreto Bollette grande attenzione del governo a cittadini e imprese

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “Il Governo Meloni dimostra ancora una volta la massima attenzione ai bisogni reali del Paese, approvando un Decreto Legge Bollette che risponde con i fatti e con la massima urgenza alla tutela del potere d’acquisto dei cittadini. Con questo provvedimento, il Presidente Giorgia Meloni rivendica una scelta politica chiara: difendere le famiglie e le imprese italiane dalle speculazioni energetiche, mettendo la sicurezza economica della nazione al primo posto. Il governo ha impresso una forte accelerazione per l’approvazione del tetto al prezzo del gas, un segnale politico decisivo a tutela del mercato nazionale. Le misure introdotte porteranno a un taglio concreto dei costi in bolletta, stimato in circa 15 euro al megawattora da gennaio, traducendo gli impegni del programma di governo in aiuti tangibili. L’intervento è strutturato per blindare la competitività delle aziende italiane, garantendo al contempo stabilità istituzionale e continuità amministrativa nel settore delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Questo decreto conferma la linea di fermezza e concretezza della maggioranza favorendo una politica industriale e sociale che non lascia indietro nessuno e risponde con soluzioni strutturali alle emergenze del Paese”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy