Meloni. On. Caretta (FdI), con Decreto Bollette grande attenzione del governo a cittadini e imprese

“Il Governo Meloni dimostra ancora una volta la massima attenzione ai bisogni reali del Paese, approvando un Decreto Legge Bollette che risponde con i fatti e con la massima urgenza alla tutela del potere d’acquisto dei cittadini. Con questo provvedimento, il Presidente Giorgia Meloni rivendica una scelta politica chiara: difendere le famiglie e le imprese italiane dalle speculazioni energetiche, mettendo la sicurezza economica della nazione al primo posto. Il governo ha impresso una forte accelerazione per l’approvazione del tetto al prezzo del gas, un segnale politico decisivo a tutela del mercato nazionale. Le misure introdotte porteranno a un taglio concreto dei costi in bolletta, stimato in circa 15 euro al megawattora da gennaio, traducendo gli impegni del programma di governo in aiuti tangibili. L’intervento è strutturato per blindare la competitività delle aziende italiane, garantendo al contempo stabilità istituzionale e continuità amministrativa nel settore delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Questo decreto conferma la linea di fermezza e concretezza della maggioranza favorendo una politica industriale e sociale che non lascia indietro nessuno e risponde con soluzioni strutturali alle emergenze del Paese”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.