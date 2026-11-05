Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    sabato 7 Novembre
    Demo

    Fieracavalli. On. Caretta (FdI) Verona anche quest’anno si conferma capitale del mondo equestre

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “Verona è ancora una volta il centro del mondo equestre. Oggi a Veronafiere il ministro Lollobrigida, durante la cerimonia di inaugurazione della nuova edizione di Fieracavalli, ha ribadito come l’appuntamento veneto sia sempre più leader mondiale del settore e pilastro economico oltre che culturale del Made in Italy. La manifestazione si conferma l’hub internazionale di riferimento per lo sport, il business e il turismo sostenibile legato al cavallo. Esprimo un sentito ringraziamento al ministro Francesco Lollobrigida e al sottosegretario La Pietra, per il costante supporto del Masaf. Le azioni concrete del ministero stanno garantendo un rilancio strutturale all’ippica italiana, valorizzando una filiera d’eccellenza e restituendo centralità a un comparto strategico per l’economia e la tradizione del Paese”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy