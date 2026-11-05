Fieracavalli. On. Caretta (FdI) Verona anche quest’anno si conferma capitale del mondo equestre

“Verona è ancora una volta il centro del mondo equestre. Oggi a Veronafiere il ministro Lollobrigida, durante la cerimonia di inaugurazione della nuova edizione di Fieracavalli, ha ribadito come l’appuntamento veneto sia sempre più leader mondiale del settore e pilastro economico oltre che culturale del Made in Italy. La manifestazione si conferma l’hub internazionale di riferimento per lo sport, il business e il turismo sostenibile legato al cavallo. Esprimo un sentito ringraziamento al ministro Francesco Lollobrigida e al sottosegretario La Pietra, per il costante supporto del Masaf. Le azioni concrete del ministero stanno garantendo un rilancio strutturale all’ippica italiana, valorizzando una filiera d’eccellenza e restituendo centralità a un comparto strategico per l’economia e la tradizione del Paese”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio