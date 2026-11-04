Carta Dedicata a Te. On. Caretta (FdI), al via oggi una misura di grande sostegno delle famiglie e del nostro agroalimentare

“Al via da oggi la “Carta Dedicata a Te”, la misura di sostegno economico fortemente voluta dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. L’iniziativa rappresenta un aiuto concreto per le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Oltre a contrastare il disagio sociale, il provvedimento del Ministro Lollobrigida valorizza la filiera agroalimentare italiana e il Made in Italy. Grazie ad accordi mirati con la rete commerciale, la misura garantisce la tutela dei cittadini più fragili e, al tempo stesso, sostiene l’economia reale del Paese”.
Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio