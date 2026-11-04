Fieracavalli 2026, al via domani a Veronafiere. All’inaugurazione il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Lollobrigida, Locatelli e Mazzi

La cerimonia di apertura alle 11 nell’area esterna A, di fronte al padiglione 1. Dalla mattina alle competizioni serali, tutti gli appuntamenti della prima giornata.



Verona, 4 novembre 2026

Saranno il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e i ministri Lollobrigida, Locatelli e Mazzi, a inaugurare domani la 128ª edizione di Fieracavalli, in programma a Veronafiere fino a domenica 8 novembre. La manifestazione riunisce 2.400 cavalli di 60 razze, 700 aziende espositrici da 25 Paesi e 35 associazioni allevatoriali, con oltre 200 eventi in calendario nei 12 padiglioni e nelle aree esterne del quartiere fieristico. Attesa una delegazione di 40 top buyer da 11 nazioni, selezionati e invitati grazie alla collaborazione con ICE Agenzia.



La cerimonia di apertura è in programma alle 11, nell’area esterna A, di fronte al padiglione 1. Dopo l’introduzione del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, sono previsti i saluti del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e del presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini.

Seguono gli interventi di Micaela Ricci, show director del Top Dressage Trophy Grand Prix, del presidente della Federazione italiana sport equestri, Marco Di Paola, e del presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas. Le conclusioni sono affidate al ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.



Alla cerimonia partecipano anche il sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, il sottosegretario all’Ambiente e alla sicurezza energetica, Claudio Barbaro, il console generale del Regno del Marocco, Halim Hasnae e il presidente di Leonardo Spa, Lorenzo Macrì. Per Veronafiere, inoltre, al taglio del nastro presenti l’amministratrice delegata di Veronafiere, Barbara Ferro, il direttore generale, Giovanni Sacripante, e l’exhibition manager dell’area B2C, Armando Di Ruzza.



Il programma prosegue poi alle 12.15, con la visita delle autorità alla manifestazione: prima l’inaugurazione della Pista Galoppo del Masaf (di fronte al padiglione 2), poi quella dello stand della Regione del Veneto (padiglione 4, E2) e, infine, l’apertura ufficiale di “Ristorante H | Academy Ape’n Down”, al piano terra del Palaexpo: il nuovo locale gestito dalla cooperativa sociale veronese Ape’n Down in collaborazione con Fieracavalli per offrire a giovani e adulti con disabilità intellettiva un ambiente in cui acquisire competenze professionali volte all’inserimento lavorativo.



Alle 12.30, nello stand della Regione Sicilia al padiglione 4 (C2), si tiene il convegno sul Cammino di San Giacomo «La Sicilia che riparte a passo lento», con la partecipazione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e dell’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Il rapporto tra cavallo e salute è al centro dell’appuntamento delle 13.30, nell’area talk del padiglione 4 (B4), dedicato alla “Formazione specialistica negli interventi assistiti animali”, organizzato dal Centro Adolescenza e Famiglia dell’Ospedale Santa Giuliana.



Alle 13.45, nel padiglione 1, allo stand di Acque Veronesi, si tiene la presentazione dell’area Autism Friendly, con il ministro Alessandra Locatelli.

Al padiglione 4, alle 14, il sottosegretario Claudio Barbaro partecipa alla conferenza stampa di presentazione dello stand del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.



Alle 14.30, nella sala Salieri del Palaexpo, al piano -1, spazio al convegno di Coldiretti e MASAF “Il Cavallo nella filiera agricola: riconoscimento tutela e sviluppo”, con il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, l’amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia e il senatore Luca De Carlo.



Al termine del convegno, ci si sposta nell’area esterna A per la consegna da parte di Fieracavalli e del MASAF di due cavalli e una pala gommata Venieri al comune di Vallepietra (Roma), per supportare un progetto di recupero della produzione agricola e dell’allevamento locale.



Gli appuntamenti continuano anche alla sera, con Le Notti di Fieracavalli, che affiancano alle competizioni sportive gli spettacoli di arte equestre. Al Pala Range Rover, nel padiglione 8, dalle 19 alle 21.30 debutta il CDI 4* (Concours de Dressage International 4 Stelle) Stefano Ricci Top Dressage Trophy con il Grand Prix. Dalle 21.30 alle 22.10 va in scena lo Special Equestrian Show: dalle atmosfere barocche di Giorgio Runza in sella al frisone Eros alle tradizioni dei butteri della Maremma e dei Monti della Tolfa. Chiude il programma, dalle 22.30 alle 00.30, l’Italia Polo Challenge presented by Falconeri, che porta per la prima volta il polo in fiera.



Nel padiglione 9, invece, dalle 19.30 alle 20.30, le esibizioni degli artisti di Equitación Iberica Italia anticipano lo spettacolo di teatro equestre «Il Dono», in programma dalle 21 alle 22.30, con la partecipazione di Córdoba Ecuestre.



Programma completo su www.fieracavalli.it.