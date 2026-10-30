Costruttori edili, ottant’anni di storia condivisa. Otto le imprese veronesi associate dal 1946

Otto imprese, otto storie che attraversano la ricostruzione del dopoguerra e arrivano ai cantieri di oggi. Nell’anno dell’ottantesimo anniversario, ANCE Verona, durante la tradizionale Cena degli Auguri, dedicherà un momento celebrativo alle aziende associate che registrano più di 50 anni di iscrizione. Otto di queste hanno toccato il traguardo degli 80 anni e sono Caltran Giovanni Battista, Costruzioni Edili Scattolini, Costruzioni Allegri, Impresa De Carli Aleandro, Fedrigoli Costruzioni, Impresa Edile Lonardi, Impresa Mantovani e Tieni Costruzioni 1836.

Il riconoscimento, che avverrà durante l’evento natalizio, rientra nelle iniziative con cui il Collegio dei costruttori sta mettendo in luce il traguardo raggiunto nel 2026. Dopo l’incontro dedicato alla storia dell’associazione e alle trasformazioni future dell’edilizia, l’attenzione si sposta sulle imprese che ne hanno accompagnato il percorso fin dalla nascita. La loro attività racconta come sono cambiati, nell’arco di otto decenni, i bisogni del territorio e il lavoro dei costruttori.

Alcune di queste storie sono cominciate addirittura prima del 1946. È il caso di Tieni Costruzioni 1836, che fa risalire a quell’anno l’attività della famiglia, oggi impegnata nell’edilizia pubblica e privata e nel restauro. Alla fine dell’Ottocento iniziano anche i percorsi della famiglia Caltran, attiva tra Vestenanova e Montecchia di Crosara, e dell’Impresa Mantovani, che nel tempo ha affiancato alle nuove costruzioni gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici. Fedrigoli Costruzioni, nata dall’impresa avviata nel 1905 da Lorenzo Fedrigoli, partecipò alla ricostruzione degli edifici veronesi danneggiati dalla guerra. L’Impresa Edile Lonardi, fondata nel 1911, conobbe a sua volta un’importante fase di sviluppo nel dopoguerra. Costruzioni Edili Scattolini, nata nel 1946, lavorò inizialmente per la nascente Fiera di Verona e opera oggi soprattutto nell’edilizia residenziale. Nello stesso anno prese avvio a Lazise l’Impresa De Carli Aleandro, allora F.lli De Carli, specializzata in costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici pubblici e privati. Costruzioni Allegri, fondata da Sante Allegri nell’immediato dopoguerra, è giunta alla terza generazione ed è attiva oggi nell’edilizia privata e pubblica, nelle ristrutturazioni e nel settore turistico.