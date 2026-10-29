Commemorazione dei defunti: i provvedimenti viabilistici nei cimiteri cittadini

Dal 30 ottobre al 2 novembre sensi unici, divieti di sosta e di transito attorno al Monumentale e ai cimiteri delle frazioni

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Verona ha disposto una serie di provvedimenti viabilistici per regolamentare la circolazione e garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti nelle aree attorno ai cimiteri cittadini, dove in questi giorni l’afflusso aumenta in modo significativo.

Cimitero monumentale.

Dal 30 ottobre al 2 novembre, dalle 8 alle 20, in via Campo Marzo, nelle aree di sosta ai lati dell’ingresso secondario, sarà in vigore la sosta a disco orario per un massimo di 60 minuti. Dalle 8 alle 20 degli stessi giorni vale il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, in via Dal Vino.

Dalle 00.00 del 30 ottobre alle 24 del 2 novembre sarà riservato uno spazio per la sosta di massimo tre taxi nel piazzale del Cimitero, lungo la diramazione a nord dell’entrata principale. Nello stesso periodo è vietato il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 5,5 tonnellate in via Campo Marzo, nel tratto tra l’intersezione con piazzale del Cimitero e via F. Torbido, con esclusione dei mezzi di pronto intervento e soccorso e di ATV SpA.

Il 2 novembre, dalle 00.00 alle 12, in via Campo Marzo sarà inoltre vietata la circolazione e la sosta con rimozione nel piazzale antistante l’ingresso secondario, fatta eccezione per i mezzi delle autorità civili e militari.

Cimiteri delle frazioni.

– Avesa (dal 31 ottobre al 2 novembre): senso unico in via La Reciproca, da via Camposanto a via delle Agostiniane; obbligo di svolta a destra su via La Reciproca per i veicoli in uscita dal parcheggio di via Camposanto.

– San Michele Extra (dal 31 ottobre al 2 novembre): sensi unici sul viale principale del Cimitero (da via Monti all’entrata principale) e in via Cimitero (dall’entrata principale verso via Tiberghien e verso via Monti Lessini), con obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito su via Monti Lessini. Divieto di sosta dalle 8 alle 20 su entrambi i lati del viale principale.

– Poiano (dal 30 ottobre al 2 novembre): senso unico in via Clocego, da via Caliari alla Chiesa dell’Altarol, e divieto di sosta dalle 8 alle 20 nel tratto tra via Caliari e il Cimitero, su entrambi i lati.

– Borgo Roma (dal 30 ottobre al 2 novembre): divieto di transito nel viale del Cimitero, tra via Cherso e il Cimitero, salvo frontisti e mezzi di pronto intervento e soccorso.

– Ca’ di David (dal 30 ottobre al 2 novembre): sensi unici in via Arcole (da via della Libertà all’intersezione con via dei Santi) e in via Gelmetto (da via Arcole a via Belfiore). Divieto di sosta dalle 8 alle 20 in via dei Santi, su entrambi i lati, e in via Arcole, su entrambi i lati, tra via Rivoli e via Gelmetto.

– Chievo (dal 30 ottobre al 2 novembre): divieto di transito nel viale che da via Galvani conduce al Cimitero.

– Mizzole (dal 30 ottobre al 2 novembre): divieto di transito in via Fenzo, salvo frontisti e mezzi di pronto intervento e soccorso.

– Montorio (dal 30 ottobre al 2 novembre): divieto di transito nel viale del Cimitero, tra via dei Cipressi e il Cimitero, salvo mezzi di pronto intervento e soccorso.