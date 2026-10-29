Strada Levata, conclusi i lavori: 850 mila euro per la sicurezza. Quattro comuni, una sola squadra

Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona Mozzecane e Roverbella insieme per riqualificare un collegamento strategico tra Veneto e Lombardia

29 ottobre 2026

La strada Levata torna a essere più sicura e percorribile, grazie al rifacimento della pavimentazione, al ripristino delle banchine e al rinnovo della segnaletica. Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell’arteria, per un investimento complessivo di 850 mila euro, realizzato attraverso un accordo di programma che ha coinvolto quattro Comuni, due Province e due Regioni.

Un intervento atteso e importante per un collegamento che ogni giorno serve famiglie, lavoratori, imprese agricole e mezzi pesanti, tra il Veronese e il Mantovano. Le condizioni del manto stradale avevano reso prioritario intervenire per migliorare la sicurezza e garantire una viabilità più adeguata alle esigenze del territorio. Il risultato è frutto della collaborazione tra i Comuni di Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona Mozzecane e Roverbella, che hanno condiviso obiettivi e responsabilità, mettendo a sistema competenze e risorse.

Il percorso amministrativo ha visto il Comune di Valeggio sul Mincio approvare il progetto esecutivo con la deliberazione di Giunta n. 201 dell’11 dicembre 2025. La Centrale unica di committenza del Comune di Villafranca di Verona ha gestito la procedura di gara, aggiudicata il 5 maggio 2026 alla ditta EMMEA Trade & Service Srl di Forlimpopoli.

L’intervento ha previsto la fresatura del vecchio manto stradale e la posa di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso, con doppia pendenza del 2,5% per favorire il deflusso delle acque piovane. Sono state inoltre ripristinate le banchine, eliminando i pericolosi dislivelli rispetto alla carreggiata, e rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale.

Nel corso dei lavori sono state introdotte anche migliorie per aumentare la qualità e la durabilità dell’opera. Dove le verifiche tecniche lo hanno consentito, la carreggiata è stata allargata; è stato inoltre aumentato lo spessore dello strato di binder per migliorare la tenuta della pavimentazione. Nei tratti in cui non era possibile posare le geogriglie, le banchine sono state consolidate con misto granulare stabilizzato. Per garantire la corretta adesione degli strati, durante il periodo estivo è stata infine applicata una seconda mano di attacco.

«Per Valeggio sul Mincio era un impegno preso con i cittadini e lo abbiamo mantenuto – sottolinea il sindaco Alessandro Gardoni –. Il nostro ufficio tecnico ha seguito il progetto e il cantiere passo dopo passo, puntando anche a migliorare la qualità dell’intervento durante l’esecuzione. Una strada si rifà per durare nel tempo, non per doverci rimettere mano dopo pochi anni».

«Questa è la buona amministrazione: concreta, misurabile e capace di produrre risultati che i cittadini possono vedere direttamente – dichiarano congiuntamente i sindaci Alessandro Gardoni, Roberto Luca Dall’Oca, Mauro Martelli e Mattia Cortesi –. Abbiamo superato i confini amministrativi e lavorato insieme con un obiettivo preciso: dare risposte a chi vive e lavora sul territorio. La strada Levata dimostra che la collaborazione tra enti locali non è uno slogan, ma un metodo efficace, che intendiamo continuare a promuovere».

«Villafranca ha messo a disposizione la propria struttura per la gestione della gara d’appalto, garantendo una procedura trasparente e consentendo un risparmio significativo per le casse pubbliche – afferma il sindaco Roberto Luca Dall’Oca –. Fare sistema significa proprio questo: mettere a disposizione le proprie competenze affinché l’intero territorio possa beneficiarne».

«Per Mozzecane la Levata è un collegamento quotidiano, fondamentale per le famiglie e le aziende del territorio – commenta il sindaco Mauro Martelli –. Ripristinare condizioni adeguate di sicurezza era una priorità. Con la conclusione dei lavori, possiamo dire di aver raggiunto un obiettivo importante per la nostra comunità».

«I confini tra Province e Regioni esistono sulle carte, ma non nella vita quotidiana delle persone – conclude il sindaco di Roverbella Mattia Cortesi –. Questo intervento dimostra che, quando c’è la volontà di collaborare, Veneto e Lombardia possono lavorare fianco a fianco per il bene comune; una collaborazione tra Enti, appartenenti a Provincie e Regioni differenti, che deve necessariamente continuare relativamente ad altri punti critici di viabilità posta al confine tra Regione Veneto e Regione Lombardia».

I sindaci ringraziano gli uffici tecnici dei Comuni coinvolti, la direzione dei lavori e l’impresa esecutrice per la professionalità dimostrata durante tutte le fasi dell’intervento. Un ringraziamento va anche ai residenti e agli automobilisti per la pazienza e la collaborazione durante i lavori.