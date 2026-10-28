A Caldiero una nuova palestra per gli istituti superiori

Oltre 650 metri quadrati di superficie sportiva su mille totali, consumi energetici prossimi allo zero e certificazioni già adeguate per poter ospitare anche le attività extrascolastiche: è stata inaugurata oggi, mercoledì 28 ottobre, la nuova palestra realizzata dalla Provincia a Caldiero, a servizio degli istituti superiori Berti e Stefani-Bentegodi. La struttura sportiva sorge accanto a quest’ultima scuola, alla quale è collegata attraverso un passaggio coperto.

Sono intervenuti: il presidente Flavio Pasini con il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica e alle politiche per lo sport, Davide Furlani; il sindaco di Caldiero Marcello Lovato; la dirigente dello Stefani-Bentegodi, Caterina Merola; i sindaci di Selva di Progno, Marco Antonio Cappelletti, di Soave, Denis Adami e di Colognola ai Colli, Giovanni Migliorini.

All’interno della palestra hanno trovato posto – oltre all’area sportiva attrezzata con un campo da pallacanestro e pallavolo omologato CONI – un locale destinato agli insegnanti, spogliatoi, docce e servizi per le studentesse e gli studenti, un’infermeria e un deposito per gli attrezzi e i materiali vari necessari per la pratica sportiva e le manutenzioni.

Le facciate esterne sono state rifinite con diverse soluzioni cromatiche, che ‘alleggeriscono’ l’impatto del nuovo volume edilizio nel contesto circostante.

Dal punto di vista energetico, la struttura ha ottenuto la certificazione di “edificio a energia quasi zero” (nZEB), grazie a un involucro dalle elevate prestazioni dotato di cappotto isolante, a serramenti di ultima generazione, a impianti ad alta efficienza e a pannelli fotovoltaici integrati nella copertura. L’installazione di impianti con pompa di calore consente, oltre al riscaldamento degli ambienti, anche il raffrescamento in caso di temperature elevate come quelle registrate alla fine dello scorso anno scolastico. Particolare attenzione è stata, inoltre, posta al sistema di trattamento dell’aria che garantisce condizioni di umidità e ventilazione ottimali.

La nuova palestra è priva di barriere architettoniche e verrà prossimamente dotata anche di ausili specifici, come percorsi tattili, dedicati alle persone non vedenti o ipovedenti.

Il costo totale dell’opera ammonta a 2,7 milioni di euro, finanziati per 1,76 milioni di euro con fondi del PNRR e, per la parte restante, con risorse proprie della Provincia di Verona.

Presidente Pasini: “Oltre a questa palestra, anche grazie ai finanziamenti del Pnrr, abbiamo realizzato quella di Valeggio sul Mincio. Ai due nuovi impianti si aggiungeranno, nei prossimi mesi, gli interventi di riqualificazione su una quarantina di strutture sportive già esistenti negli istituti superiori. Cantieri, nuove palestre comprese, per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro. Cifre che confermano come la promozione dell’attività sportiva tra i giovani e questi impianti siano priorità per la Provincia di Verona”.

Sindaco Lovato: “È fondamentale che le nostre scuole abbiano finalmente una palestra. Inoltre, con questo impianto andiamo di fatto a realizzare il terzo polo sportivo del paese: anche questa struttura, dalla stipula della convenzione con la Provincia in poi, sarà infatti a disposizione dei cittadini in orario extrascolastico”.

Dirigente Merola: “È una palestra che per gli istituti fa davvero la differenza: i ragazzi hanno ora a disposizione uno spazio vicino, quindi non dovranno più spostarsi per poter raggiungere altre strutture sul territorio. Per noi si apre, inoltre, la possibilità di portare avanti una progettualità sportiva, ma anche educativa, in collaborazione tra le due scuole”.