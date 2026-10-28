Censimento continuano i tentativi di truffa: si ricorda che i rilevatori comunali entreranno in attività solo dal 12 novembre

L’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Verona invita i cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate o contatti da parte di persone che si presentano come incaricati del Censimento o dell’Ufficio Statistica del Comune. Sono infatti pervenute alcune segnalazioni di telefonate sospette nel corso delle quali sono state richieste informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sull’età dei componenti.

Si tratta di contatti non riconducibili all’attività dei rilevatori comunali, che inizieranno la loro attività sul territorio soltanto dal 12 novembre 2026. Si invita pertanto la cittadinanza a diffidare di chiunque si presenti come incaricato del Censimento senza adeguata identificazione o prima dell’avvio delle attività dei rilevatori comunali.

Attenzione alle richieste sospette

Si ricorda che:

il Censimento è completamente gratuito;

• nessun operatore è autorizzato a chiedere denaro;

• non vengono mai richiesti dati bancari, numeri di carte di pagamento, PIN, password o credenziali di accesso;

• in caso di dubbi è opportuno interrompere immediatamente la conversazione e contattare l’Ufficio Comunale di Censimento.

Il Comune di Verona ribadisce che il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è un’attività ufficiale prevista dal Programma Statistico Nazionale e soggetta all’obbligo di risposta.

Come avviene realmente il contatto da parte dell’ISTAT?

Le famiglie selezionate per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni vengono informate direttamente dall’ISTAT attraverso canali ufficiali.

Come verificare se si è stati selezionati:

• contattando il Numero Unico ISTAT 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 21.00;

• avendo ricevuto una lettera informativa ISTAT a firma del Presidente ISTAT, contenente le credenziali di accesso al questionario on line

• controllando la propria PEC, sulla quale l’ISTAT sta inviando le comunicazioni ufficiali ai cittadini interessati;

• verificando eventuali notifiche ricevute tramite AppIO;

Le famiglie che fanno parte del campione possono compilare direttamente il questionario online accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) al sito:

https://raccoltadati.istat.it/questionario

Come riconoscere i rilevatori autorizzati?

I rilevatori incaricati dal Comune di Verona saranno operativi dal 12 novembre al 23 dicembre 2026.

Ogni rilevatore sarà sempre munito di:

• tesserino ufficiale di riconoscimento;

• fotografia identificativa;

• timbro del Comune di Verona;

• documento di identità (su richiesta può essere esibito);

• tablet ISTAT per la somministrazione del questionario digitale.

I cittadini hanno diritto di verificare preventivamente l’identità dell’operatore prima di fornire qualsiasi informazione.