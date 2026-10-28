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    Censimento continuano i tentativi di truffa: si ricorda che i rilevatori comunali entreranno in attività solo dal 12 novembre

    Città 2 Mins Read

    L’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Verona invita i cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate o contatti da parte di persone che si presentano come incaricati del Censimento o dell’Ufficio Statistica del Comune. Sono infatti pervenute alcune segnalazioni di telefonate sospette nel corso delle quali sono state richieste informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sull’età dei componenti.

    Si tratta di contatti non riconducibili all’attività dei rilevatori comunali, che inizieranno la loro attività sul territorio soltanto dal 12 novembre 2026. Si invita pertanto la cittadinanza a diffidare di chiunque si presenti come incaricato del Censimento senza adeguata identificazione o prima dell’avvio delle attività dei rilevatori comunali.

    Attenzione alle richieste sospette

    Si ricorda che:

    • il Censimento è completamente gratuito;

    • nessun operatore è autorizzato a chiedere denaro;

    • non vengono mai richiesti dati bancari, numeri di carte di pagamento, PIN, password o credenziali di accesso;

    • in caso di dubbi è opportuno interrompere immediatamente la conversazione e contattare l’Ufficio Comunale di Censimento.

    Il Comune di Verona ribadisce che il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è un’attività ufficiale prevista dal Programma Statistico Nazionale e soggetta all’obbligo di risposta.

    Come avviene realmente il contatto da parte dell’ISTAT?

    Le famiglie selezionate per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni vengono informate direttamente dall’ISTAT attraverso canali ufficiali.

    Come verificare se si è stati selezionati:

    • contattando il Numero Unico ISTAT 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 21.00;

    • avendo ricevuto una lettera informativa ISTAT a firma del Presidente ISTAT, contenente le credenziali di accesso al questionario on line

    • controllando la propria PEC, sulla quale l’ISTAT sta inviando le comunicazioni ufficiali ai cittadini interessati;

    • verificando eventuali notifiche ricevute tramite AppIO;

    Le famiglie che fanno parte del campione possono compilare direttamente il questionario online accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) al sito:

    https://raccoltadati.istat.it/questionario

    Come riconoscere i rilevatori autorizzati?

    I rilevatori incaricati dal Comune di Verona saranno operativi dal 12 novembre al 23 dicembre 2026.

    Ogni rilevatore sarà sempre munito di:

    • tesserino ufficiale di riconoscimento;

    • fotografia identificativa;

    • timbro del Comune di Verona;

    • documento di identità (su richiesta può essere esibito);

    • tablet ISTAT per la somministrazione del questionario digitale.

    I cittadini hanno diritto di verificare preventivamente l’identità dell’operatore prima di fornire qualsiasi informazione. 

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