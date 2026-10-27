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    Polizia di Verona – Ricercato dalle autorità bulgare per reati sessuali contro minori: 38enne rintracciato in città dalla Polizia di Stato

    Polizia di Stato 1 Min Read

    La Polizia di Stato di Verona ha rintracciato, nella notte tra lunedì e martedì, un cittadino bulgaro di 38 anni, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità del suo Paese per reati sessuali contro minori.

    L’uomo è stato individuato intorno alle 2.35 dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio.

    I poliziotti, mentre transitavano in corso Cavour, hanno sottoposto il trentottenne a un controllo. Dalla consultazione delle banche dati è emerso che l’uomo era ricercato dalle autorità bulgare, che lo scorso 26 agosto avevano emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto europeo.

    Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno accompagnato il cittadino straniero negli uffici di Lungadige Galtarossa, dove sono stati effettuati ulteriori accertamenti sulla sua identità. Una volta acquisiti i necessari riscontri e accertata la corrispondenza tra la persona identificata e quella destinataria del provvedimento, i poliziotti hanno proceduto al suo arresto in esecuzione del mandato di cattura europeo.

    Al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Verona-Montorio, a disposizione della competente Autorità giudiziaria.

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