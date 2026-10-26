Polizia di Verona – Controlli in autostrada: la Polizia di Stato arresta un cittadino tunisino per detenzione ai fini di spaccio

Nell’ambito dei servizi di vigilanza autostradale, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino tunisino di cinquantuno anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 300 grammi di cocaina.

In particolare, durante un servizio lungo l’autostrada A4, nei pressi del Comune di Colognola ai Colli, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Verona Sud ha sottoposto a controllo un’autovettura in transito in direzione Vicenza.

Al volante vi era un cittadino tunisino, classe 1975, residente nel Bergamasco e in regola con il permesso di soggiorno, che, alla vista degli operatori, ha manifestato un evidente stato di nervosismo e fornito spiegazioni contraddittorie in merito alla propria presenza in autostrada, senza avere bagagli al seguito.

Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti, procedendo a un’accurata ispezione del veicolo. All’interno dell’abitacolo, nella tasca di un giubbotto appoggiato sui sedili posteriori, sono stati rinvenuti due involucri avvolti in pellicola di cellophane, contenenti una sostanza bianca che, sottoposta a narcotest, è risultata positiva alla cocaina, per un peso complessivo superiore a 300 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato un telefono cellulare e 1.600 euro in contanti, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.

Il conducente è stato, pertanto, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’arrestato si considera accertata solo all’esito di giudizio con sentenza penale irrevocabile.