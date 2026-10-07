A Lavagno la prima edizione del Festival “Sport e Benessere”

È stata presentata oggi, mercoledì 7 ottobre nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, la prima edizione del “Lavagno Festival – Sport e Benessere” in programma domenica 11 ottobre al Palazzetto dello Sport di Vago di Lavagno.

Sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il sindaco di Lavagno Matteo Vanzan con il vicesindaco David Di Michele e, per l’associazione Officina Olistica, il presidente Roberto Bardin, la vicepresidente Alessandra Alessandro e il consigliere Renato Poletto.

L’evento, promosso dall’assessorato allo sport del Comune di Lavagno, si rivolge a bambini, giovani, adulti e famiglie con il duplice obiettivo di valorizzare la pratica delle discipline sportive e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare stili di vita sani e orientati alla prevenzione.

Nel corso della giornata, dalle 10 alle 18, i partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi a diverse attività sul campo, tra cui calcio, pallavolo, mini tennis, karate, basket, pickleball e corsa, affiancati da istruttori e rappresentanti delle varie realtà sportive locali. Accanto alla dimensione motoria, la manifestazione riserverà un’ampia sezione alla tutela della salute e alla cura della persona: saranno, infatti, presenti postazioni informative gestite da professionisti del settore per condividere orientamenti ed elementi utili su corretta alimentazione, prevenzione, tecniche di rilassamento e mantenimento del benessere psicofisico quotidiano.

La manifestazione vedrà, inoltre, la partecipazione di due ospiti d’eccezione del panorama sportivo: l’ex ciclista professionista Angelo Furlan e il pluricampione italiano di lancio del disco Diego Fortuna. I momenti legati alle discipline olistiche e al percorso “Armonia & Benessere” saranno coordinati dai referenti dell’associazione Officina Olistica.