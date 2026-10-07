Federalberghi Garda Veneto celebra mezzo secolo di attività

Sono state presentate oggi, mercoledì 7 ottobre nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, le iniziative per le celebrazioni dei cinquant’anni di attività di Federalberghi Garda Veneto, in programma sabato 17 ottobre a Torri del Benaco.

Sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il presidente e il direttore di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni e Mattia Boschelli; Massimo Mamoli, direttore del quotidiano L’Arena; Alberto Melotti, responsabile della Direzione Territoriale Verona e Nord Est di Banco BPM e Luca Fresi, direttore Power & Smart Infrastructures del Gruppo Magis.

Erano, inoltre, presenti in Sala Rossa il consigliere regionale Alberto Bozza e, su delega del sindaco di Torri del Benaco, Donatella Bertelli.

Alla giornata del 17 ottobre sono attesi a Torri il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, il presidente della Provincia Flavio Pasini e l’assessora alla Cultura, Turismo e Rapporti con l’UNESCO del Comune di Verona, Marta Ugolini.

Il programma si svilupperà in tre diversi luoghi della città lacustre. L’apertura sarà affidata a un momento di incontro e accoglienza all’albergo ristorante Gardesana, Residenza d’Epoca. Il cuore della giornata, trasmesso in diretta streaming sui canali Athesis (media partner dell’evento), sarà poi l’assemblea pubblica al Cinema Teatro che porterà sullo stesso palco rappresentanti delle istituzioni, del territorio, del mondo economico e dei servizi. L’evento sarà aperto al pubblico previa registrazione alla mail segreteria@federalberghigardaveneto.it. A dare il via all’incontro, il ministro Gianmarco Mazzi, intervistato dal direttore de L’Arena, Massimo Mamoli.

Seguirà un talk dedicato al futuro del Lago di Garda, condotto da Mario Puliero, direttore di Telearena, con Mariastella Gelmini, presidente della Comunità del Garda, il sindaco di Torri Stefano Nicotra e il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni.

Saranno poi presenti i rappresentanti di Azienda Gardesana Servizi, ULSS 9 Scaligera, Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo e Navigazione Laghi: realtà diverse chiamate a confrontarsi su questioni che incidono direttamente sul futuro della destinazione turistica: mobilità e collegamenti, accessibilità, sostenibilità, infrastrutture e servizi, rapporto tra costa, entroterra e Monte Baldo, formazione e lavoro, qualità dell’ospitalità. Temi che negli anni hanno progressivamente allargato anche il campo d’azione di Federalberghi Garda Veneto, diventata nel tempo interlocutore del territorio anche su questioni che vanno oltre la sola rappresentanza alberghiera.

A raccontare il mezzo secolo dell’Associazione saranno inoltre due progetti pensati appositamente per il cinquantenario. “Federalberghi Garda Veneto dalla A alla Z” ripercorrerà attraverso parole, temi e protagonisti la vita dell’Associazione e, insieme, le trasformazioni che hanno accompagnato il turismo gardesano: dall’accessibilità alle campagne portate avanti per il territorio, dalla formazione al lavoro, dalla promozione alla qualità dell’offerta, fino alla costruzione di una destinazione sempre più unitaria.

A questo racconto si affiancherà un’esposizione curata da L’Arena: una serie di pannelli riproporrà pagine del quotidiano e notizie che, nel corso degli anni, hanno raccontato l’evoluzione dell’Associazione e del turismo sul lago.

La giornata si concluderà al Parco del Castello Scaligero con la cena di gala, durante la quale saranno consegnati alcuni riconoscimenti alle persone e alle realtà che hanno accompagnato il percorso dell’Associazione.

Sono in tutto 50, tanti quanti gli anni di attività, i patrocini concessi a Federalberghi Garda Veneto per le celebrazioni dell’anniversario.