La Polizia di Stato ha eseguito 10 perquisizioni, nell’ambito di una più ampia operazione antidroga finalizzata alla repressione dello spaccio di stupefacenti, a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di spaccio a Verona e provincia. L’operazione ha portato al sequestro di circa 1 kilo e mezzo di sostanza stupefacente e all’arresto di tre soggetti.

In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura scaligera, coadiuvati dal personale della Polizia Scientifica e dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, dalle unità cinofile antidroga della Questura di Padova e con il supporto aereo del Reparto Volo di Venezia, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di 5 indagati. Contestualmente, hanno proceduto d’iniziativa ad ulteriori 5 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti gravitanti nel medesimo contesto illecito, tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nel contesto di una indagine avviata nel maggio 2025 e supportata da costanti servizi di osservazione sul territorio, pedinamenti, localizzazioni satellitari e specifiche attività tecniche. Le investigazioni hanno consentito di ricostruire l’operatività di un gruppo composto prevalentemente da cittadini di origine nordafricana e da alcuni acquirenti-spacciatori italiani, estremamente attivo nel traffico e nello spaccio di cocaina e hashish tra il quartiere veronese di Borgo Milano e diversi comuni dell’hinterland, tra cui Caldiero, Grezzana, Bussolengo e Pescantina.

Gli approfondimenti investigativi degli agenti della Squadra Mobile hanno permesso di delineare con precisione i ruoli e il collaudato modus operandi del gruppo, costantemente dedito alla commercializzazione di cannabinoidi e cocaina in pubblica via.

Le cessioni avvenivano in modo sistematico sia al dettaglio sia in partite più consistenti, destinate a rifornire altri spacciatori attivi nella provincia scaligera, con consegne effettuate anche in strade collinari isolate o nei parcheggi di supermercati ed in prossimità di istituti scolastici.

Nel corso dell’attività investigativa erano già stati raccolti importanti riscontri, tra cui il sequestro di 1,3 chilogrammi di hashish suddivisi in 13 panetti ed il rinvenimento di materiale per il confezionamento occultato nella fitta vegetazione lungo un argine di Bussolengo.

All’esito delle perquisizioni, gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro anche circa 1 kilo e mezzo di hashish e una modica quantità di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, nonché alcuni telefoni cellulari.

Al termine delle formalità di rito, tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato e associati presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, mentre un ulteriore soggetto è stato segnalato al Prefetto per il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio con sentenza passata in giudicato.