Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino rumeno di 32 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale, dopo che lo stesso aveva minacciato il personale addetto alla sicurezza di un locale del centro cittadino e successivamente aggredito gli agenti intervenuti.

L’intervento delle Volanti è scattato intorno alle ore 19:30, a seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura da parte del personale di un esercizio commerciale situato in Piazzale XXV Aprile, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione, armato di un coccio di bottiglia e intento a minacciare i presenti.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo all’esterno del locale, in compagnia di alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri e di personale della Polizia Locale, già presenti sul posto.

Nel corso degli accertamenti, il soggetto ha manifestato fin da subito un atteggiamento ostile e insofferente al controllo, rifiutandosi categoricamente di esibire un documento di identità e opponendo resistenza ai tentativi degli operatori di procedere alla sua identificazione.

Dalle successive verifiche è emerso che, poco prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, l’uomo avrebbe minacciato l’addetto alla sicurezza del locale brandendo una bottiglia di vetro rotta e puntandogliela alla gola. Il vigilante, riuscito ad allontanarsi, ha quindi richiesto l’intervento della Polizia attraverso il numero di emergenza 113. Nel frattempo, l’uomo si sarebbe disfatto del coccio di bottiglia, gettandolo all’interno di uno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti situati all’esterno del locale.

Durante le successive fasi dell’intervento, il 32enne ha improvvisamente assunto una condotta violenta, spintonando ripetutamente gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo e di allontanarsi. Gli agenti sono riusciti a contenerlo solo dopo una colluttazione, nel corso della quale il soggetto ha continuato a divincolarsi e a sferrare calci, colpendo anche uno degli agenti agli arti inferiori.

Nonostante la violenta opposizione, gli operatori sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a contenerne la condotta aggressiva.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura, il 32enne ha continuato a manifestare un comportamento particolarmente agitato, colpendo ripetutamente con pugni e testate il plexiglass divisorio dell’autovettura di servizio durante il tragitto, costringendo gli agenti a proseguire con particolare cautela.

Al termine degli accertamenti il cittadino rumeno – già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora – è stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella provincia di Verona.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale di ciascuno sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.