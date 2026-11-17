Bruxelles 17 novembre ’26.

La situazione geopolitica internazionale e i principali dossier europei sono stati al centro dell’incontro di oggi a Bruxelles tra l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi (PPE) e la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

“Abbiamo condiviso il pieno sostegno all’Ucraina e la necessità che l’Ue si presenti con una voce unica nei futuri negoziati, così come l’auspicio di una soluzione diplomatica sul fronte iraniano per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Le attuali crisi internazionali confermano l’importanza di un’Europa più forte e capace di incidere sullo scenario geopolitico” dice Tosi.

“Sul fronte interno – continua Tosi – serve un’Unione più competitiva ed efficiente. Bene l’intervento del Governo italiano per contenere il costo dell’energia, attraverso il price cap. Analogamente serve una vera politica energetica comune a livello europeo. Allo stesso tempo, in UE è necessario proseguire nella revisione del Green Deal in senso più pragmatico, a tutela delle imprese e dell’industria. Con Metsola condividiamo inoltre la necessità di una maggiore integrazione politica dell’Unione, accompagnata da una decisa sburocratizzazione e dalla semplificazione dei processi decisionali”.

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