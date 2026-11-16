In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di San Bonifacio promuove un incontro pubblico dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

L’appuntamento è per giovedì 26 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala Civica Barbarani di San Bonifacio, con il convegno dal titolo “La libertà di essere donna: una responsabilità di tutti”, organizzato con il supporto della Fondazione Don Calabria – Mamma Angela. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto SICURA, la rete regionale del Veneto per il sostegno alle donne, promossa dalla Regione del Veneto, e nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e confronto su un tema che richiede attenzione, consapevolezza e responsabilità collettiva.

Ad approfondire le diverse dimensioni della violenza di genere saranno tre professioniste impegnate quotidianamente sul territorio: Valentina Pavoni, psicologa e psicoterapeuta, collaboratrice del Servizio NAV, Centro Uomini Autori di Violenza del Comune di Verona; Irene Alberti, psicologa e referente della Casa Rifugio Est Veronese; e Benedetta Tesoro, psicologa e coordinatrice dell’area donne della Fondazione Don Calabria Mamma Angela.

«La violenza contro le donne – dichiara l’assessore Vanessa Crestani – non è un problema privato, ma una questione che riguarda tutta la comunità. Come Amministrazione crediamo sia fondamentale promuovere occasioni di confronto e sensibilizzazione, perché il primo passo per contrastare la violenza è imparare a riconoscerla e non voltarsi dall’altra parte. Con questo incontro vogliamo ribadire che ogni donna deve poter vivere libera, rispettata e sicura, e che costruire una cultura del rispetto è una responsabilità che appartiene a tutti noi».

Il convegno è aperto alla cittadinanza, con l’invito a partecipare a un momento di riflessione condivisa per rafforzare la cultura del rispetto, della prevenzione e della solidarietà.