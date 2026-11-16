L’assessore al Bilancio Michele Bertucco: «Avevamo messo da parte le risorse per far fronte al caro energia e oggi possiamo assorbire gli aumenti senza togliere nulla ai servizi», conclude Bertucco. «La delibera dà atto che gli equilibri di bilancio sono pienamente rispettati e ha ricevuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile. È un bilancio solido, che ci permette di continuare a investire su scuole, quartieri, patrimonio storico e mobilità». Approda in Consiglio comunale la variazione al bilancio di previsione 2026/2028. L’assessore Bertucco: «Più risorse per la città, con i conti in equilibrio»

ltre 13,3 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la mobilità sostenibile, quasi 700 mila euro di nuovi contributi statali e regionali per il sociale e i giovani, 1,8 milioni per la manutenzione straordinaria di nidi e scuole in tutte le Circoscrizioni, interventi sul patrimonio monumentale e sul verde. Sono i contenuti principali della proposta di deliberazione n. 114/2026, che aggiorna il bilancio di previsione 2026/2028, il Programma triennale delle opere pubbliche e la Nota di aggiornamento al DUP, ora all’esame del Consiglio comunale.

“Con questa variazione portiamo a bilancio risorse importanti che arrivano da Ministeri, Regione e Fondazione Cariverona, e le traduciamo in interventi concreti£, dichiara l’assessore al Bilancio Michele Bertucco. “È il risultato della capacità dell’Amministrazione di partecipare ai bandi e di programmare: nuovi investimenti per la città, mantenendo tutti gli equilibri di bilancio”.

Mobilità sostenibile: 13,3 milioni in tre anni

La voce più rilevante è il finanziamento di 13.346.652,56 euro assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il Progetto integrato di interventi a favore della mobilità sostenibile, nell’ambito del Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Le risorse sono ripartite in 1,33 milioni nel 2026 e in circa 6 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Sociale e giovani

Entrano a bilancio 220.944 euro dallo Stato per il contrasto alla povertà estrema e 243.633 euro per il rafforzamento degli Ambiti territoriali sociali. Dalla Regione Veneto arrivano 70.093 euro per progetti sociali e 162.990 euro per la terza annualità del progetto “Giovani e generatività nel territorio veronese”, all’interno del Piano regionale “Prendo Spazio” 2026–2028. Ulteriori risorse vengono destinate alla somministrazione di personale per gli asili nido.

Scuole, impianti e sicurezza

1,8 milioni di euro per interventi straordinari su nidi e scuole di ogni ordine e grado: 982 mila euro per le Circoscrizioni 1, 2, 3 e 6 e 818 mila euro per le Circoscrizioni 4, 5, 7 e 8.

100 mila euro per l’adeguamento antincendio del nido Maggiociondolo e incremento da 200 a 350 mila euro delle spese tecniche per l’adeguamento normativo degli edifici scolastici.

800 mila euro per l’adeguamento degli impianti elettrici e termici: 500 mila per edifici civili, culturali e scolastici e 300 mila per gli impianti sportivi comunali.

300 mila euro per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale.

Patrimonio monumentale, verde e sport

700 mila euro per il patrimonio storico: 300 mila per porte e fortificazioni della Cinta magistrale, 100 mila per l’Arena, 220 mila per musei ed edifici storici, 80 mila per i serramenti permanenti del loggiato della Gran Guardia.

449 mila euro da Fondazione Cariverona per il “Bando Capitale naturale 2026”, a valere sul 2027.

200 mila euro per un nuovo servizio di manutenzione straordinaria dei giochi e delle attrezzature ludico-creative nelle aree verdi, nei campi gioco e nei cortili scolastici.

Anticipo al 2026 del Playground di Madonna di Dossobuono, in via Santuario della Salute: un’opera da 800 mila euro del progetto “Sport illumina” del Ministero per lo Sport e i giovani, realizzata a cura e spese di Sport e Salute Spa.

40 mila euro di fondi propri per l’acquisto di defibrillatori (DAE) da collocare negli impianti sportivi e di transenne per il Palazzetto dello Sport.

Inserimento nel DUP della riqualificazione e del risanamento dei fabbricati nei giardini “Raggio di Sole”, opera di liberalità da 779 mila euro proposta da Officina dell’AIAS cooperativa sociale.

Entrate e conti in ordine

Sul fronte delle entrate si registrano 1.708.000 euro di maggiori canoni di concessione dell’Anfiteatro Arena e 300 mila euro dalla Regione Veneto per la realizzazione di manifestazioni sul territorio comunale. I maggiori costi dovuti agli aumenti tariffari di gas ed energia elettrica, pari a 1,5 milioni di euro, sono interamente coperti con le somme prudenzialmente accantonate nell’avanzo di amministrazione 2025.

“Avevamo messo da parte le risorse per far fronte al caro energia e oggi possiamo assorbire gli aumenti senza togliere nulla ai servizi”, conclude Bertucco. “La delibera dà atto che gli equilibri di bilancio sono pienamente rispettati e ha ricevuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile. È un bilancio solido, che ci permette di continuare a investire su scuole, quartieri, patrimonio storico e mobilità”.