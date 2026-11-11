Verona pronta a rendere omaggio al lavoro quotidiano degli Alpini

Il sindaco Damiano Tommasi: “l’adunata nazionale a Verona sia una vera restituzione al valore degli alpini oggi, mettendo a disposizione la città per celebrare al meglio questo evento”.

Davvero un grande lavoro di squadra, e infatti si sono trovati in tanti stamattina in sala Arazzi del Comune di Verona: alpini, istituzioni cittadine e provinciali, rappresentanti degli enti e aziende partecipate, per festeggiare insieme la decisione del Consiglio direttivo nazionale dell’ANA che ha scelto Verona per ospitare nel 2028 la 99esima adunata nazionale dell’Ana, 38 anni dopo l’ultima svoltasi in città nel 1990.

In una sala gremita di penne nere, il sindaco Damiano Tommasi ha esordito cogliendo l’occasione della questa conferenza stampa “per riavvolgere il nastro e riferirmi a quanto successo nell’ottobre del 2022 quando l’assessora Stefania Zivelonghi nella Sala Maffeiana al Filarmonico incassò i fischi sul palco in occasione di un evento organizzato dagli alpini di Verona e poi anch’io presi i miei il giorno dopo in piazza Bra. Questo per rammentare che l’incipit del rapporto dell’ amministrazione con l’ANA Verona è stato un po’ burrascoso. Quindi sono contento di essere qui oggi, anche perché quando mi è stata proposta l’idea di promuovere la candidatura per l’adunata nazionale a Verona nel 2027, devo essere sincero, fui un po’ scettico, confessando: “Io non andrei mai in una città dove ci sono previste le elezioni amministrative”. E ancora il sindaco: “L’adunata sarà nel ’28, quindi non sarà matematico che la gestirà il sottoscritto con Stefania o l’amministrazione, a parte gli scherzi, a fronte del buon esito vorrei sottolineare l’impegno profuso dall’assessora Stefania Zivelonghi che ha dimostrato il suo carattere, quindi la grande tenacia, la stessa degli alpini dell’ANA di Verona che hanno saputo mettere Verona nelle condizioni migliori per essere candidabile e essere credibile fino all’esito finale. Mi stupisce che siano serviti così tanti anni, a dire la verità, perché credo che Verona sia per numero di presenze che per sostanza abbia dimostrato davvero all’ANA nazionale che cosa rappresenta ma godiamoci quello che sarà il 2028. A chi mi chiede di quantificare in numeri di un’adunata nazionale in città dico che è meglio concentrarsi su ciò che gli alpini svolgono tutto l’anno nei nostri territori, insieme alle nostre associazioni, insieme ai nostri comuni, insieme alle nostre famiglie e di questo credo che, come ho più volte ribadito in Consiglio Comunale e in sede di candidatura, l’adunata nazionale a Verona sia una vera restituzione al valore degli alpini oggi, mettendo a disposizione la città per celebrare al meglio questo evento.

Quindi sono particolarmente contento anche per questo e ringrazio non solo il presidente attuale Maurizio Trevisan, ma anche l’ex presidente Luciano Bertagnoli e tutti quelli con cui ho avuto a che fare in questi anni che meritano e meritate di avere davvero la soddisfazione di essere protagonisti a livello nazionale”.

Soddisfatta l’assessora ai Grandi Eventi, Stefania Zivelonghi: “Verona, dopo 38 anni, avrà finalmente la sua Adunata nazionale degli Alpini e la accoglierà con tutto ciò che di meraviglioso che la città sa offrire. Negli ultimi anni abbiamo gestito grandi eventi, e l’assegnazione a Verona è un risultato straordinario, raggiunto dal sindaco Damiano Tomasi mettendo a fattor comune tante energie. Le partecipate saranno il pilastro della messa a terra degli aspetti organizzativi, e avremo con noi il mondo degli Alpini, con le sue competenze. Gli Alpini sono sempre per e mai contro, ed è questa la loro forza. È un orgoglio poterli ospitare, perché i loro valori, il loro approccio e il loro stile siano sempre più presenti nella nostra quotidianità: nella disponibilità, nella protezione civile, nella partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.”

“L’emozione di sabato è stata fortissima e direi che siamo ancora in questo mood. Grazie alla sinergia con il Comune, le istituzioni e tutti gli enti del territorio, anche a livello provinciale e regionale, abbiamo realizzato molto: tanto è stato il lavoro fatto e tanto è ciò che faremo. Da domani cominceremo a lavorare nuovamente, altrettanto seriamente, per mettere a terra questo macro evento. Siamo una città splendida e accogliente, abbiamo saputo ospitare i giochi olimpici e nel 2028 ospiteremo le olimpiadi degli alpini”, ha spiegato il presidente dell’ANA Verona Maurizio Trevisan.

“Di Verona ha colpito la grande potenzialità del territorio e la piena disponibilità, corale, che è stata dimostrata e che nell’ultimo anno è stata ulteriormente raffinata e resa più incisiva. Verona per l’Adunata 2027 non era stata bocciata, semplicemente non era stata scelta perché aveva ed ha tutte le caratteristiche che ora sono state apprezzate e scelte per la 99° Adunata Nazionale degli alpini. Sarà un evento enorme e l’augurio è che sia di tutti gli alpini anche di quelli che noi definiamo “dormienti” e dunque non iscritti alla nostra associazione e che complessivamente si stima siano circa 700mila”, è intervenuto Giuseppe Vezzari del consiglio direttivo nazionale dell’ANA.

Anche Stefano Negrini, vice presidente della Provincia di Verona è apparso soddisfatto come rappresentante istituzionale e alpino, come alpino è il presidente Claudio Pasini. “La Provincia – ha detto Negrini – è parte attiva, a fianco del Comune di Verona nelle manifestazioni importanti, e questa porta Verona ai vertici dell’attenzione nazionale. Con gli Alpini portiamo in città sensibilità, efficacia e valori, e facciamo anche scuola a chi non ha ancora compreso cosa siano il rispetto e il darsi da fare quando le persone sono in difficoltà.”

Paolo Artelio, presidente della Fondazione Destination Verona & Garda Foundation ha sottolineato come la preparazione del dossier di candidatura abbia inciso sulla scelta dell’Ana di riportare gli Alpini a Verona “grazie al lavoro del sindaco Tommasi, degli assessori e del Comune. La Fondazione darà pieno supporto agli alpini che arriveranno con il cuore per vedere la nostra città, e a chi li accompagna, con percorsi dedicati per scoprire le bellezze di Verona, dell’entroterra e della provincia. Un grazie sincero al Comune, alle associazioni e a tutti gli enti: quando Verona decide e sa fare squadra, i risultati arrivano”.