Allarmi bomba nelle scuole. Assessore Mantovan “Non ci faremo intimidire”

Venezia, 11 novembre 2026

“Quanto accaduto oggi in centinaia di scuole italiane, comprese numerose realtà del Veneto, è un fatto di estrema gravità che condanno con assoluta fermezza. Colpire la scuola, anche soltanto attraverso la minaccia e la paura, significa colpire uno dei pilastri fondamentali della nostra società: il luogo in cui crescono, si formano e costruiscono il proprio futuro le nuove generazioni”.

Lo dice l’assessore regionale all’Istruzione, Valeria Mantovan, in merito agli allarmi bomba che in mattinata hanno raggiunto le scuole italiane e venete.

“Non possiamo e non dobbiamo sottovalutare quanto accaduto – prosegue Mantovan-. Anche quando una minaccia si rivela infondata, le sue conseguenze sono reali: studenti spaventati, famiglie in apprensione, insegnanti e personale scolastico costretti a gestire situazioni di emergenza. Non si tratta di semplici scherzi, ma di comportamenti gravissimi che meritano una risposta ferma da parte delle istituzioni. Desidero esprimere la mia vicinanza a tutti gli studenti, alle famiglie e al personale scolastico coinvolto, insieme a un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Le verifiche effettuate finora non hanno evidenziato pericoli concreti: un elemento importante per rassicurare le famiglie, pur mantenendo alta l’attenzione”.

“Mi auguro – aggiunge l’Assessore- che le indagini consentano di individuare rapidamente i responsabili e di accertare la natura di queste azioni. La sicurezza dei nostri ragazzi non può essere messa in discussione, né può diventare ostaggio di chi cerca di seminare il panico. La scuola deve insegnare ai giovani a guardare al futuro con fiducia, non con paura. E chi pensa di trasformare le nostre aule in luoghi di intimidazione deve sapere che troverà istituzioni unite, ferme e determinate. Sulla sicurezza dei nostri ragazzi non si arretra di un millimetro”.