Nutrie, la Regione stanza un milione per il controllo e il contenimento. Assessore Bond: “La sicurezza idraulica passa anche dalla difesa degli argini”

Venezia, 11 novembre 2026

Un milione di euro per rafforzare il controllo e il contenimento delle nutrie in Veneto nel biennio 2026-2027, attraverso il coinvolgimento diretto dei Consorzi di bonifica. La Giunta regionale ha approvato la nuova convenzione con gli enti consortili, confermando uno stanziamento di 500 mila euro per ciascuna annualità e dando continuità all’esperienza avviata in via sperimentale nel 2025.

“Il problema delle nutrie riguarda i danni alle colture agricole ma soprattutto la sicurezza idraulica. Le gallerie scavate da questi animali negli argini e nelle sponde dei corsi d’acqua possono comprometterne la stabilità, aumentando le criticità per una rete idraulica che richiede manutenzione e attenzione costanti. In Veneto, dove la difesa del suolo è una priorità quotidiana, non possiamo permetterci di sottovalutare questo fenomeno”, dichiara l’assessore regionale alla fauna selvatica Dario Bond.

La dimensione del fenomeno è rilevante: secondo le stime regionali, in Veneto la popolazione di nutrie oscilla tra gli 800 mila e il milione di esemplari. Nell’ultimo anno sono stati abbattuti tra i 60 mila e i 65 mila capi. La concentrazione maggiore si registra nelle province di Verona, che rappresenta il 53% degli abbattimenti regionali, e Rovigo, con il 33%. Seguono Venezia (9%) e Padova (3%), mentre Belluno e Treviso incidono complessivamente per il restante 2%.

La nuova convenzione punta a rendere più strutturato e capillare il coinvolgimento dei Consorzi di bonifica, soggetti attuatori del Piano regionale di controllo della nutria. Nel corso del 2025, le attività svolte nell’ambito della convenzione hanno consentito il controllo di circa 19.000 capi, ai quali si aggiungono quelli prelevati dai selecontrollori autorizzati.

Un passaggio fondamentale nel rafforzamento del sistema è rappresentato anche dalla piattaforma digitale InvasiVe, sviluppata dal Consorzio di bonifica Adige Po e progettata per digitalizzare e velocizzare l’intero percorso delle operazioni di contenimento. La piattaforma è inoltre destinata a evolversi attraverso l’integrazione delle segnalazioni dei cittadini, anche grazie all’esperienza già avviata con l’App Adige Po, per migliorare la mappatura della presenza della specie e concentrare uomini e mezzi nelle aree maggiormente interessate.

Ora la convenzione 2026-2027 introduce ulteriori strumenti per consolidare il modello operativo. Viene ampliata la possibilità di rimborso delle spese sostenute dai controllori nel quale vengono incluse anche le spese per l’acquisto di ausili necessari allo svolgimento delle attività in orario notturno. Un’ulteriore novità riguarda la possibilità per i Consorzi di impiegare personale dedicato al coordinamento dei controllori sul territorio, così da rendere più continuativa e organizzata l’attività.

Le risorse saranno distribuite tra i dieci Consorzi di bonifica veneti con particolare attenzione ai territori di Verona e Rovigo, dove la presenza della nutria rende prioritario concentrare gli interventi. “Verona e Rovigo sono territori sui quali è necessario mantenere un livello di attenzione particolare. I Consorzi conoscono gli argini, i canali e le criticità locali: il loro contributo, insieme a quello delle Polizie provinciali e dei controllori autorizzati, è fondamentale per rendere gli interventi più tempestivi ed efficaci”, conclude Bond. La convenzione avrà validità dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027.