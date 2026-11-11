Mozzecane, un progetto per valorizzare le risorgive

È stato presentato oggi, mercoledì 11 novembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il progetto “Sorgenti in Rete”, che vede come capofila il Comune di Mozzecane ed è volto alla riqualificazione ecologica delle aree verdi del bacino di accumulo delle risorgive nella frazione di Grezzano.

Sono intervenuti il consigliere provinciale Alberto Mazzurana; il sindaco di Mozzecane Mauro Martelli; Alex Vantini e Luca Antonini, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio di Bonifica Veronese; Federico Alberti, dottore forestale e referente del progetto; Matteo Ballottari, prorettore dell’Università degli Studi di Verona; il tecnico forestale e collaboratore dell’Università degli Studi di Padova, Giovanni Bombieri e Chiara Vedovelli della cooperativa Spazio Aperto.

Il documento di fattibilità presentato dal Comune prevede un intervento che mira a rigenerare l’ambiente del bacino alimentato da tre risorgive, accrescendone la biodiversità e trasformando l’area in un laboratorio ambientale, scientifico e didattico.

L’obiettivo centrale è quello di ripristinare un habitat umido in grado di integrarsi nella rete ecologica delle risorgive veronesi, prendendo a modello il vicino sito protetto dei Fontanili di Povegliano e senza alterare il reticolo idrografico esistente né compromettere la sicurezza o la gestione idraulica del territorio agricolo.

Sul piano degli interventi strutturali, le scarpate del bacino saranno modellate con pendenze dolci per facilitare il passaggio degli anfibi. Il processo di rinaturalizzazione prevede la piantumazione di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone. All’interno del bacino verranno inserite isole vegetate galleggianti, mentre sulle sponde verranno posizionati diversi rifugi (bug hotel, bat box, cassette nido) e cumuli di legname per offrire riparo a insetti impollinatori, avifauna, pipistrelli, anfibi e microfauna.

Per garantire l’efficacia delle azioni intraprese, verrà condotto un monitoraggio scientifico, prima e dopo i lavori, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona, volto a verificare la qualità delle acque, l’attecchimento delle specie vegetali e l’effettivo ripopolamento faunistico dell’area.

L’area sarà inoltre dotata di una piattaforma per il birdwatching, pannelli didattici e una rastrelliera per biciclette, consentendo così di affiancare alle attività scientifiche sul campo anche percorsi educativi per le scuole.

Il progetto contempla un investimento complessivo – tra interventi di manutenzione, monitoraggio e comunicazione – pari a 312 mila euro, di cui 62 mila finanziati dal Comune e 250 mila coperti da un contributo della Fondazione Cariverona.

L’avvio dei lavori, completato l’iter autorizzativo, è previsto per la primavera del prossimo anno, con la chiusura delle attività programmate nel 2030.

Gli altri partner del progetto “Sorgenti in Rete” sono: l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di Verona, Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale, il Consorzio di Bonifica Veronese, WWF Veronese ODV, il Gruppo Universitario Lataste, l’Istituto Comprensivo di Mozzecane, l’Istituto Comprensivo Statale “Cavalchini-Moro” di Villafranca di Verona e Asteasier S.r.l.