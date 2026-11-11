Censimento, iniziano le visite dei rilevatori nelle famiglie

Tutti sono muniti di cartellino di riconoscimento con fotografia e non chiedono dati sensibili. Dati i numerosi tentativi di truffe verificatisi in questi giorni, si ricorda che in caso di dubbi è possibile rivolgersi al Comune, all’Istat e alle forze dell’ordine.

A partire dal 12 novembre e fino al 23 dicembre, i 16 rilevatori incaricati dal Comune di Verona inizieranno a contattare e a visitare le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2026 che, si ricorda, è obbligatorio redigere.

“Il censimento annuale consente all’Istat di raccogliere informazioni continue, più tempestive e rappresentative, utili grazie all’integrazione dei dati raccolti dalle indagini e quelli provenienti dalle fonti amministrative, – sottolinea l’assessore ai Servizi Demografici, Federico Benini – l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive su famiglia, cittadinanza, istruzione, occupazione, abitazione, utilizzo di internet, trasporti e mobilità. Tali dati sono utili a orientare le politiche pubbliche in tema di istruzione, occupazione, abitazioni, mobilità, uso delle tecnologie e altro ancora. I dati sono raccolti e utilizzati in forma aggregata esclusivamente a fini statistici, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy”.

Per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali tentativi di truffa, purtroppo tuttora verificatisi, si ricorda che:

– Tutti i rilevatori sono muniti di cartellino di riconoscimento ISTAT con fotografia, che dovranno esibire durante il loro intervento.

– Potranno effettuare visite domiciliari esclusivamente nel periodo compreso tra il 12 novembre e il 23 dicembre.

– Il Censimento è completamente gratuito: nessun rilevatore è autorizzato a chiedere denaro, dati bancari, pin o password.

“Hai dei dubbi? Verifica prima di fornire informazioni”.

Per qualsiasi dubbio sull’identità del rilevatore, sulle modalità di svolgimento dell’indagine o per verificare se si rientra nel campione censuario, è possibile contattare direttamente l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Verona: tel. 045 8077871 – 045 8077219 – 045 8077621, mail censimento@comune.verona.it

E’ possibile contattare direttamente il Numero Unico ISTAT 1510, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 21.00.

Si ricorda che la partecipazione al Censimento è obbligatoria per tutte le famiglie selezionate nel campione ISTAT, il rifiuto è sanzionato.