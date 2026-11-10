Borgo Nuovo, dall’ex Cinema Teatro in disuso a un parco con cinema teatro all’aperto

La demolizione quasi ultimata apre la strada a un percorso di rigenerazione urbana che restituirà all’area la funzione di spazio aperto, accessibile e fruibile da tutta la cittadinanza

Al posto dell’ex Cinema Teatro di Borgo Nuovo, da anni in stato di abbandono e ormai demolito, nascerà un nuovo spazio pubblico all’angolo tra via Trapani e via Taormina. La proposta di deliberazione n. 108/2026, presentata dalla Direzione Verde, Arredo Urbano e Illuminazione Pubblica, approda ora in Consiglio comunale e prevede un piccolo teatro all’aperto, pensato per ospitare iniziative culturali, rappresentazioni ed eventi pubblici, insieme a un’area a verde piantumata di circa 450 metri quadrati.

“Con questa delibera – sottolinea l’assessore al verde e all’arredo urbano, Federico Benini – si completa il secondo passaggio fondamentale per il recupero dell’area: dopo l’abbattimento dell’ex cinema teatro, dove era presente amianto, siamo pronti ad avviare a febbraio i lavori per la piazzetta dei tre teatri all’aperto. Un intervento che riqualificherà ulteriormente il quartiere, con più spazi verdi e nuovi luoghi di aggregazione sociale.”

L’edificio, di proprietà comunale, versava da tempo in condizioni di degrado e rappresentava un elemento di criticità per il decoro urbano e per la qualità degli spazi del quartiere. I lavori di demolizione, previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 per 275.000 euro, sono ormai quasi ultimati e aprono la strada a un percorso di rigenerazione urbana che restituirà all’area la funzione di spazio aperto, accessibile e fruibile da tutta la cittadinanza.

“Il nuovo spazio sorgerà accanto alla parrocchia di Borgo Nuovo – spiega il presidente della Circoscrizione 3^, Riccardo Olivieri – e al centro polifunzionale di via Trapani, già punti di riferimento per numerose attività associative e culturali, a pochi passi da piazza Dall’Oca Bianca. Si completa così un percorso che ha visto anche il coinvolgimento dei cittadini, attraverso un’assemblea pubblica all’inizio del 2026, con l’obiettivo di creare un nuovo luogo di incontro e di vita per il quartiere”.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, a firma dell’arch. Francesca Farinelli, comporta una spesa complessiva di 143.452,51 euro, finanziata con avanzo di amministrazione 2025. Di questi, 75.000 euro riguardano i lavori a base d’asta e 43.000 euro l’acquisto dell’arredo urbano. Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e non richiedono espropri, poiché l’area è interamente di proprietà pubblica. Il progetto ha già ottenuto il parere favorevole, espresso all’unanimità, del Consiglio della Circoscrizione 3^.

La delibera approva anche la Variante n. 68 al Piano degli Interventi, necessaria per la conformità urbanistica dell’opera. L’area, oggi classificata come «area d’interesse generale», in parte «area per l’istruzione» e in parte sede stradale, diventerà «area per verde pubblico, verde attrezzato e orti urbani». .