Bozza (FI): “Da Regione 70 mila euro per il Museo dei Fossili di Bolca. Valorizziamo anche la candidatura a patrimonio mondiale Unesco”

Venezia 10 novembre ’26.

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Alberto Bozza, commenta positivamente la decisione della Giunta regionale di assegnare 70 mila euro al Parco naturale regionale della Lessinia per rinnovare l’allestimento del Museo dei Fossili di Bolca, nel Veronese.

“Un progetto di valorizzazione che è anche fondamentale verso la candidatura nel 2027 del sito geopaleontologico di Bolca a patrimonio mondiale Unesco”, dice Bozza. Il quale proprio in Regione ha presentato una mozione di sostegno, dal momento che “il sito di Bolca è un eccellenza culturale, naturale, scientifica e storica, un luogo straordinario con centinaia di specie fossili catalogate, tra flora e fauna, alcune delle quali uniche a livello mondiale”.

Bozza ringrazia l’assessore regionale con delega ai Parchi Elisa Venturini, con la quale si è mosso in sinergia: “La Regione investe su Bolca per il valore che rappresenta, il nuovo allestimento del Museo dei Fossili contribuirà a far crescere ulteriormente un autentico tesoro del nostro territorio”.

L’assessore regionale Venturini dichiara: “A Bolca investiamo sulla conservazione dei reperti e sulla qualità della visita. Un allestimento più efficace aiuta anche le scuole e le famiglie a capire che cosa raccontano quei fossili e perché hanno un valore scientifico così importante. Il rinnovo della parte espositiva si inserisce nel lavoro di valorizzazione del sito anche in vista della candidatura alla Lista del Patrimonio mondiale Unesco”.