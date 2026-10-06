Sbloccati gli indennizzi per il settore avicolo. Barbera (FdI): “I nostri allevatori presto risarciti. Un risultato importante, frutto di un grande lavoro”

“È la notizia che tutti aspettavamo. Finalmente i nostri allevatori riceveranno gli indennizzi per le perdite generate dall’aviaria e dalla peste suina. È un risultato importante, per il quale ci siamo battuti con determinazione, a difesa delle nostre aziende agricole e zootecniche, duramente colpite negli anni scorsi dalle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Verona in primis, in quanto leader indiscussa della produzione avicola veneta”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudia Barbera.

Nelle scorse ore sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea i regolamenti attuativi approvati dalla Commissione europea, che mettono a disposizione dell’Italia 73,25 milioni di euro di aiuti europei, che salgono a 146,5 milioni di euro grazie al cofinanziamento nazionale, destinati agli agricoltori e agli allevatori colpiti dall’Influenza Aviaria e dalla Peste Suina Africana. Il regolamento europeo prevede che gli indennizzi siano corrisposti entro il 31 maggio 2027.

“Ringrazio il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, per aver contribuito a sbloccare risorse fondamentali a tutela della nostra filiera e della sovranità alimentare. Un ringraziamento va anche all’europarlamentare Daniele Polato, punto di riferimento a Bruxelles per il nostro territorio, per le imprese veronesi e, in questo caso, per gli allevatori avicoli della provincia di Verona. Sono convinta che queste nuove risorse europee, insieme alle misure di biosicurezza, prevenzione e sorveglianza messe in campo per contenere il rischio aviario, offriranno ai nostri allevatori le garanzie necessarie per guardare al futuro con maggiore fiducia. Dobbiamo continuare a sostenere chi ogni giorno investe, produce e crea occupazione sul territorio, salvaguardando il lavoro delle nostre famiglie, la sostenibilità delle aziende e la sovranità alimentare dell’intero Paese”.