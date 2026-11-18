“Altri 815 mila euro per dieci Comuni della provincia di Verona, grazie allo scorrimento della graduatoria regionale per il finanziamento di opere pubbliche di particolare necessità e urgenza. Un risultato concreto, che conferma l’attenzione della Regione Veneto verso le esigenze dei nostri territori e il sostegno alle amministrazioni locali”. Lo dichiara Claudia Barbera, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, commentando il nuovo stanziamento approvato dalla Giunta regionale.

“I dieci Comuni beneficiari sono Soave, Veronella, San Giovanni Ilarione, Bevilacqua, Vestenanova, Oppeano, San Mauro di Saline, Monteforte d’Alpone, Bovolone e Cavaion Veronese. Le risorse permetteranno di realizzare interventi importanti sulla viabilità, sulla sicurezza degli edifici scolastici, sulle strutture sportive e sul patrimonio pubblico. Opere attese dalle comunità, che contribuiranno a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini”, prosegue Barbera.

“Questi nuovi finanziamenti, resi possibili dalla recente variazione al bilancio regionale approvata in Consiglio, dimostrano quanto sia importante il lavoro di squadra tra Consiglio e Giunta. Desidero ringraziare in particolare l’assessore regionale ai Lavori pubblici Diego Ruzza, che sta dimostrando grande attenzione e concretezza nel sostenere le necessità dei Comuni, con un impegno costante anche a favore del territorio veronese. Un ringraziamento anche al presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, per il sostegno alle amministrazioni locali. La buona politica si misura sui risultati e sulla capacità di dare risposte: questi 815 mila euro rappresentano un altro passo importante per Verona e la sua provincia” conclude Barbera.