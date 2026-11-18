La Polizia di Stato di Verona ha arrestato, nella notte, un cittadino tunisino di 45 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un bar/pasticceria situato in Corso Cavour.

L’intervento è scattato intorno alle ore 02:20, quando la Centrale Operativa della Questura ha inviato le Volanti presso l’esercizio commerciale, a seguito della segnalazione di un furto in atto all’interno del locale.

Secondo quanto riferito, l’autore si era appena allontanato dall’attività. Le pattuglie hanno immediatamente avviato le ricerche nelle vie limitrofe, individuando, a pochi minuti dalla segnalazione e a breve distanza dal locale, un uomo corrispondente alle caratteristiche fisiche e all’abbigliamento descritti.

Alla vista degli agenti, il soggetto ha modificato improvvisamente il proprio comportamento, accelerando il passo e cercando di confondersi tra i margini del marciapiede, con il capo chino, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Bloccato dagli operatori, l’uomo, sprovvisto di documenti, ha fornito le proprie generalità e spiegazioni poco convincenti circa la sua presenza in quella zona a quell’ora.

Gli elementi raccolti hanno quindi indotto i poliziotti a procedere a una perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti, nella tasca della giacca, un paio di guanti da lavoro di colore bianco e grigio e 63,50 euro in contanti, suddivisi tra banconote e monete.

I successivi accertamenti, anche attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno al locale, hanno consentito di ricostruire la dinamica del furto.

In particolare, è emerso che il tunisino, intorno alle ore 2:11, avrebbe inizialmente tentato di forzare la porta scorrevole automatica d’ingresso, desistendo a seguito dell’attivazione dell’allarme acustico.

Alle successive ore 2:19, approfittando dell’interruzione del segnale sonoro, sarebbe riuscito ad introdursi all’interno dell’esercizio commerciale, dirigendosi immediatamente verso il bancone della cassa, dove aveva aperto un cassetto e prelevato la somma di denaro custodita al suo interno.

La somma rinvenuta durante la perquisizione è stata riconosciuta dal titolare dell’attività come quella sottratta poco prima e successivamente restituita.

Le immagini hanno inoltre documentato che, durante le fasi del furto, l’uomo indossava proprio i guanti da lavoro trovati in suo possesso, che sono stati pertanto sottoposti a sequestro.

Alla luce degli elementi raccolti, il 45enne – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale di ciascuno sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.