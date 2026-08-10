Polizia di Verona – 23 nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Verona

Sono 23 i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Verona al termine del 233° corso di formazione, conclusosi con il giuramento di fedeltà alla Repubblica lo scorso 5 agosto.

Ad accoglierli, venerdì mattina, il Vicario del Questore di Verona, che ha rivolto ai neo-assegnati un saluto di benvenuto, sottolineando l’importanza del ruolo che saranno chiamati a svolgere al servizio della collettività e richiamando i valori di professionalità, responsabilità e vicinanza ai cittadini che contraddistinguono l’operato della Polizia di Stato.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata la centralità del lavoro quotidiano svolto sul territorio, in un contesto che richiede costante attenzione alle esigenze di sicurezza della comunità, oltre a spirito di collaborazione, senso del dovere e capacità di ascolto.

I giovani poliziotti – 12 donne e 11 uomini, di età compresa tra i 20 e i 28 anni – saranno impegnati nei servizi di controllo del territorio in città e in provincia e nelle attività dell’Ufficio Immigrazione, a supporto della gestione delle pratiche e dei servizi connessi al soggiorno dei cittadini stranieri.

Per i nuovi agenti sono ora previsti quattro mesi di applicazione pratica, nel corso dei quali affiancheranno il personale già in servizio, consolidando sul campo le competenze acquisite durante il percorso formativo.