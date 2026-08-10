Migranti. On. Caretta (FdI), Sanchez e Schlein sempre più isolati in Europa

“Ormai a parte Sanchez e l’adorante Schlein anche a sinistra, in Europa, prendono atto che le politiche d’immigrazione incontrollata sono fallimentari sotto ogni punto di vista. Facendo entrare chiunque, senza freni, quel che era facilmente prevedibile si è avverato: difficoltà acuite ad integrarsi, mancanza di lavoro che spinge a delinquere e una diffusa insicurezza per i cittadini europei travolti dalla spinta immigrazionista. La comunanza di intenti per ristabilire regole, controlli e rispetto dei confini, che accomuna il presidente Meloni e il presidente danese Fredriksen è l’ennesima riprova che in Europa finalmente la situazione sta cambiando e la maggior parte dei Paesi sta sposando la linea italiana, improntata sul buon senso. Chi viene da noi lo deve fare nel rispetto dei nostri valori e delle nostre leggi, altrimenti o torna a casa o ci rimane risparmiandosi il viaggio e togliendo opportunità di business a chi specula sull’immigrazione clandestina”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.