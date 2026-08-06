Agricoltura, Caretta (FdI): Coltivaitalia 1 miliardo per agricoltori italiani

“L’approvazione del DDL Coltivaitalia in prima lettura alla Camera ci consente di accelerare l’iter di destinazione di oltre un miliardo di euro nelle tasche dei nostri agricoltori. Il disegno di legge del Ministro Lollobrigida, dopo le modifiche intervenute in Commissione, permette di dare ancora più sostegno al settore primario, con importanti interventi su sovranità alimentare, ricambio generazionale, scienza, ricerca e filiere. Come XIII Commissione infatti, abbiamo lavorato per garantire confronto e recepimento dei punti di vista del mondo dell’agricoltura per migliorare ulteriormente il testo e oggi ci troviamo davanti a un DDL ulteriormente migliore rispetto a quando era stato presentato. Per mesi la sinistra ha definito questo provvedimento propaganda e invece oggi abbiamo ancora una volta dimostrato il contrario. Esprimo tutto il mio compiacimento per il provvedimento e registro negativamente l’astensione del centrosinistra, nonostante il miliardo e 200 milioni messi a disposizione del comparto. Adesso auspichiamo una pronta approvazione anche al Senato per allocare queste risorse il prima possibile.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.