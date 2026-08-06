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    Salute: Lazzarini (Lega), Veneto primo in Italia per donazioni di organi

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 6 ago.

    “Il Veneto è la prima regione italiana per donazioni di organi, con 49,3 donatori per milione di abitanti. Un risultato che, nell’anno migliore di sempre per il sistema trapiantistico nazionale, conferma l’eccellenza della nostra sanità e il grande senso di solidarietà dei cittadini veneti.

    È il frutto di una cultura della donazione che nella nostra regione si è consolidata negli anni grazie all’impegno dei professionisti della sanità, del volontariato e alla grande generosità dei cittadini veneti. Un primato che rende orgoglioso tutto il Veneto e conferma la qualità del lavoro svolto dal sistema sanitario regionale nel campo della donazione e dei trapianti”.

    Così la deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD) Arianna Lazzarini.

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