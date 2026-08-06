Edilizia veronese, quasi un lavoratore su cinque ha meno di 30 anni

I dati della Cassa Edile fotografano una presenza significativa di giovani nel comparto. Oltre 4.100 gli iscritti under 30 su più di 21 mila lavoratori

Quasi un lavoratore edile su cinque nella provincia di Verona ha meno di 30 anni. È la fotografia che emerge dai dati 2025 della Cassa Edile di Verona, che evidenziano una presenza giovanile significativa all’interno del comparto e offrono uno spaccato della composizione anagrafica degli addetti. Secondo l’elaborazione, gli iscritti con meno di 30 anni sono 4.168 su un totale di 21.178 lavoratori, pari al 19,7% dell’intera platea. Nel dettaglio, la fascia tra i 18 e i 24 anni conta 2.020 lavoratori (9,5% del totale), mentre quella tra i 25 e i 29 anni comprende 2.115 iscritti (10%).

L’analisi evidenzia inoltre come la componente giovanile presenti una significativa articolazione per provenienza. Tra gli under 30 gli italiani sono 1.672, pari al 40,1%, mentre i lavoratori non italiani sono 2.497, corrispondenti al 59,9% del totale. L’incidenza degli under 30 risulta superiore alla media complessiva soprattutto tra i lavoratori provenienti dall’Africa, dove rappresentano il 28,1% degli iscritti, e tra quelli provenienti dall’Asia e da altri Paesi, con un’incidenza del 24%, a fronte di una media generale del 19,7%.

«I dati della Cassa Edile ci restituiscono una fotografia importante del comparto e confermano come l’edilizia continui a rappresentare un’opportunità occupazionale anche per le nuove generazioni – il commento del presidente di ANCE Verona, Carlo Trestini –. È un patrimonio che va valorizzato attraverso investimenti nella formazione, nella sicurezza e nella qualificazione professionale, elementi fondamentali per accompagnare i giovani nel loro percorso lavorativo e rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione».

La lettura dei dati evidenzia come la presenza degli under 30 rappresenti oggi una componente significativa del comparto. Un elemento che conferma l’importanza di continuare a investire nella formazione e nell’accompagnamento professionale dei giovani, favorendo il loro ingresso e la loro crescita all’interno delle imprese edili. In questa prospettiva assume un ruolo centrale il sistema bilaterale veronese, di cui ANCE Verona è parte insieme alle organizzazioni sindacali e che opera, attraverso la Cassa Edile di Verona e Formedil Verona – Scuola Edile, per sostenere lavoratori e imprese.