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    Meteo, temporali in arrivo da oggi pomeriggio: allerta gialla su tutta la regione anche per il caldo

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 6 agosto 2026

    Le previsioni meteo regionali indicano per la giornata odierna, giovedì 6 agosto, condizioni di instabilità dal pomeriggio/sera, con probabili rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone montane e in successiva parziale estensione alla pianura. La possibilità di fenomeni intensi risulta generalmente contenuta. Per domani, venerdì 7, sono previste ancora condizioni di instabilità, con probabili rovesci e temporali.

    Sulla base delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di allerta gialla (fase di attenzione) per rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio regionale.

    Pur in presenza di un’attenuazione del disagio fisico nelle zone montane, resta confermata l’allerta gialla per ondate di calore su tutta la regione.

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