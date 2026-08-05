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    Caldo. Ancora allerta climatica per temperature elevate in Veneto per le giornate di oggi e domani

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 5 agosto 2026

    Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un nuovo bollettino, dichiarando lo stato di allerta gialla per rischio di ondate di calore per la giornata di oggi e per tutta quella di domani, giovedì 6 agosto.

    Oggi pomeriggio è prevista instabilità in montagna, con possibilità contenuta o molto bassa di fenomeni intensi. Domani l’instabilità sarà dal pomeriggio/sera, con possibili rovesci o temporali sparsi a partire dalla montagna e in parziale estensione alla pianura, con possibilità generalmente contenuta di fenomeni intensi.

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