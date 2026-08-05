Autonomia differenziata. Giunta lampo approva schemi di intesa, la palla passa al Consiglio. Stefani, “Facciamo in fretta per raggiungere l’obiettivo”

Venezia, 5 agosto 2026

“Siamo al lavoro per fare in fretta e bene. I Veneti hanno aspettato abbastanza e se c’è da correre, noi corriamo”.

A dirlo è il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commentando l’approvazione di una delibera, avvenuta durante una seduta lampo della Giunta regionale, che dà il via libera agli schemi di intesa definitivi per l’Autonomia differenziata. Schemi che ora saranno trasmessi al Consiglio regionale. L’approvazione è un tassello indispensabile per terminare l’iter, che il presidente ha chiesto di percorrere in tempi rapidi, dopo il parere favorevole espresso da Senato, Camera e Consiglio delle Autonomie Locali sugli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte.

“Con il voto della Giunta di oggi il cammino verso l’Autonomia si fa sempre più breve. Ora la palla passa al Consiglio regionale, che sarà convocato dal presidente Luca Zaia, che ringrazio. Sia chiaro – insiste Stefani – i Veneti non chiedono privilegi, ma solo di accorciare distanze tra il territorio e il potere decisionale. Confido che questo nuovo passaggio sia la tappa da cui ci avvieremo velocemente a raggiungere la meta: dopo il Consiglio regionale rimarranno ancora un via libera in Consiglio dei ministri e il voto definitivo in Parlamento – sottolinea Stefani -. In Veneto siamo pronti, come sempre, ad assumerci le nostre responsabilità e siamo certi che l’autonomia sarà uno strumento strategico, a beneficio di tutti. È garantito dalla Costituzione e consente di gestire direttamente alcune competenze. La nostra Regione ha sempre dimostrato di saper ben amministrare e siamo certi che potrà confermarsi un laboratorio di questa nuova fase, proprio cominciando dalle materie sul tavolo: “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa”, “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”.