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    Ancora un bimbo salvato da un bagnino a Bibione. Stefani, “professionalità, prontezza e una catena salvavita tra Suem 118 e Ospedale di Padova”

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 4 agosto 2026

    “Ancora una vita salvata da un bagnino a Bibione. Dopo il piccolo di ieri, anche oggi un assistente ai bagnanti ha evitato una nuova tragedia. Sulle spiagge e negli impianti natatori, figure come questa garantiscono sicurezza a tutti i turisti con una prontezza encomiabile”.

    Lo dice il Presidente ella Regione Veneto, Alberto Stefani, esprimendo la sua ammirazione per il nuovo salvataggio di un bambino colpito da arresto cardiorespiratorio a seguito di un principio di annegamento.

    “Quanto accaduto denota non solo prontezza – aggiunge Stefani – ma anche grande professionalità e preparazione: è stato il bagnino stesso a praticare le prime manovre di rianimazione. Operatori così, su tutte le spiagge, meritano la nostra gratitudine. Così come eccellente è stata ancora una volta la macchina dei soccorsi, con l’intervento celere dell’elicottero del Suem 118 di Treviso e l’immediato trasporto del piccolo all’Ospedale di Padova. Una catena salvavita di cui possiamo andare fieri”.

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