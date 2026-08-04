Ancora un bimbo salvato da un bagnino a Bibione. Stefani, “professionalità, prontezza e una catena salvavita tra Suem 118 e Ospedale di Padova”

Venezia, 4 agosto 2026

“Ancora una vita salvata da un bagnino a Bibione. Dopo il piccolo di ieri, anche oggi un assistente ai bagnanti ha evitato una nuova tragedia. Sulle spiagge e negli impianti natatori, figure come questa garantiscono sicurezza a tutti i turisti con una prontezza encomiabile”.

Lo dice il Presidente ella Regione Veneto, Alberto Stefani, esprimendo la sua ammirazione per il nuovo salvataggio di un bambino colpito da arresto cardiorespiratorio a seguito di un principio di annegamento.

“Quanto accaduto denota non solo prontezza – aggiunge Stefani – ma anche grande professionalità e preparazione: è stato il bagnino stesso a praticare le prime manovre di rianimazione. Operatori così, su tutte le spiagge, meritano la nostra gratitudine. Così come eccellente è stata ancora una volta la macchina dei soccorsi, con l’intervento celere dell’elicottero del Suem 118 di Treviso e l’immediato trasporto del piccolo all’Ospedale di Padova. Una catena salvavita di cui possiamo andare fieri”.